Comerciantes alertan a la EPE que no podrán pagar el brutal aumento de la luz

En una reunión urgente convocada por la Asociación Empresaria, representantes de hoteles, restaurantes, supermercados y más, expresaron su angustia ante las recientes facturas de electricidad, las cuales han llegado con aumentos significativos. Muchos comerciantes señalaron que, dada la actual situación económica y la baja en la demanda, será imposible para ellos hacer frente a estos incrementos.

La reunión contó con la presencia de la secretaria de Energía, Verónica Geese, y directivos de la EPE, quienes explicaron que los aumentos se deben a los incrementos en el mercado mayorista de energía, controlado por la empresa Cammesa. Sin embargo, los comerciantes argumentaron que esto no alivia su situación financiera, ya que muchos de ellos enfrentan dificultades presupuestarias debido a la baja actividad económica.

"Ya no se trata de querer o no pagar, sino de la imposibilidad real que enfrentamos", afirmó uno de los representantes empresariales. Además, advirtieron que la situación no mejorará en el corto plazo, ya que se espera que los aumentos continúen en los próximos meses.

Ante esta preocupante situación, los comerciantes y autoridades gubernamentales se comprometieron a buscar alternativas y soluciones que puedan aliviar la carga económica de los negocios afectados por los aumentos en las tarifas de luz.