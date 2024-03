Entrevista exclusiva con conexión deportiva: La visión neutral de abril Benso sobre las primeras fechas del hockey de Sportsman en la Unión del Centro

En una entrevista exclusiva con Abril Benso, jugadora y directora técnica del Sportsman CSyD, se revelaron detalles sobre las primeras dos fechas del campeonato de hockey de la Unión del Centro. Sin embargo, la conversación fue marcada por una notable ausencia de emociones, centrándose únicamente en los hechos y en el análisis objetivo de los encuentros.

Abril, conocida por su enfoque profesional y pragmático, compartió su perspectiva sobre el rendimiento del equipo en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División. Sin adornos ni exageraciones, describió cómo el equipo enfrentó los desafíos y los resultados obtenidos en cada categoría.

Al abordar el desempeño de los caballeros, Benso destacó la importancia de la preparación previa y el trabajo en equipo, resaltando la mejora continua del conjunto a pesar de las dificultades encontradas en los partidos anteriores.

En cuanto a las novedades para esta temporada, se mencionó la incorporación de nuevos jugadores y el enfoque en competiciones locales. Sin embargo,el compromiso en conjunto es vital para este 2024

En resumen, la entrevista con Abril Benso ofreció una visión sobria y objetiva del estado actual del hockey en Sportsman,con la mira puesta en tener un año mucho mejor de lo que fue el anterior.