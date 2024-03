Carlos Tevez, tras Independiente vs. River: los árbitros y una frase contundente sobre su futuro

Carlos Tevez vivió una noche a pura emoción en el Libertadores de América: su Independiente jugó, tal vez, los mejores minutos de su ciclo pese a no haber podido vencer a River, después de una semana caliente con su enfrentamiento con el arbitraje y dirigentes del fútbol argentino, y recibió una cálida ovación de los hinchas que respaldaron su afrenta. En la conferencia de prensa posterior al 1-1, las preguntas y respuestas rondaron una y otra vez estos tópicos.

"El análisis es muy bueno, hicimos un gran partido, un primer tiempo extraordinario donde jugamos de igual a igual, ellos se encontraron con el gol y nosotros seguimos de la misma manera, fueron cinco minutos que tuvieron la pelota pero después seguimos nosotros encontrándonos, llevando el plan de partido que trajimos. Empatamos, en el segundo tiempo los dos equipos bajaron un poco el ritmo, los cambios entraron muy bien. Es importante, estoy contento, feliz porque los chicos que están entrando lo están haciendo muy bien, porque estamos haciendo las cosas bien y el equipo se va encontrando", analizó.

"Fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas, un partido completo ante un rival muy difícil. Este es el camino a seguir, el que todos queremos, tenemos un pantallazo ahora para poder mostrarlo y decir 'esto es a lo que aspiramos'. Es un envión para el equipo, lo que vi es que hoy le tocó entrar a (Adrián) Sporle, hizo un primer tiempo excepcional. El otro día Mati (Giménez), que no venía jugando, metió dos goles. Están todos muy metidos, esto arrancó en la pretemporada y vamos afianzando lo que venimos haciendo", se ilusionó, y consideró: "Es muy difícil hablar de merecimientos en el futbol porque tenés que hacer los goles, pero sí que se armó un gran partido, tanto River como nosotros dimos un espectáculo, a veces te va bien o mal pero creo que lo que necesitamos en el fútbol es este espectáculo".

El DT recordó también: "En la primera conferencia dijimos que teníamos que pelear el campeonato, con altibajos pero lo estamos haciendo, peleando de igual a igual con equipos que están armados hace mucho tiempo, ya son campeones, tienen una forma de jugar, nosotros peleamos y seguimos construyendo, eso es lo meritorio", y más tarde estimó sobre la Copa LPF: "Creo que con seis, siete puntos u ocho clasificás, pero nos tocan partidos difíciles que tendremos que ir a buscar".

Al entrenador le tocó responder también sobre la expulsión de Iván Marcone y cuál fue su reacción al respecto en el vestuario: "El jugador sabe más que nadie cuándo se jugó bien y no, me gusta hablar más tranquilo el lunes porque tienen mañana un descanso bien merecido, ahí hablaremos de mis sensaciones porque llega un momento seguro en que no me pueden ni ver. Iván vienen de esos dos o tres partidos del principio que le costaron, yo decía que iba a volver a ser Iván y es mi capitán, estoy orgulloso de él".

También, mostró toda su confianza en Gabriel Ávalos: "Hablé con Gabriel, todos sabemos que se le abrió el arco hoy pero es muy importante para el equipo el trabajo que hace. Sabíamos que se le iba a abrir el arco y era cuestión de tiempo".

Carlos Tevez, su pelea de la semana y el apoyo de los hinchas de Independiente

"Siempre es difícil hablar porque está hablando Carlos Tevez y tengo el escudo de Independiente, cuesta separar. Estoy agradecido a la gente, para mí es bueno en lo personal pero quiero que me aplauda porque el equipo juega bien, no porque sea extrafutbolístico, mi idea es que me aplauda el día de mañana porque se siente identificada con este equipo", afirmó, y buscó dejar atrás las rispideces: "El tema del arbitraje fue puntual con una cosa y lo dejamos ahí, hoy estoy contento con mi equipo, que fue protagonista. Dejémoslo ahí", pidió aunque, más tarde, aclaró: "Andaba medio picante, el Carlos Tevez políticamente correcto no va más, no lo van a encontrar, si me buscan voy a hablar, le voy a contestar a cualquiera".

Igual, sobre las polémicas de hoy con Nazareno Arasa, no quiso explayarse: "Yo no desconfío del árbitro. Nos dijeron que iba a pasar una cosa y pasó, eso es lo que te da bronca. Después entendés el fútbol, que te dan, te sacan, pero no que te avisen y pase. Nunca hablé de los árbitros, ahora fue eso puntualmente y ya está, ya pasó. Cualquier problema personal que yo tenga con otra persona lo arreglaré afuera, cuando no tenga esta chomba. Quedó ahí, terminó. No me gustaría que en este partido el árbitro se sienta condicionado, que te cobre un penal que no es, porque si no seguimos en la misma. Esto es lo justo, está bien, y después se discutirá si es penal o no".

Por último, dejó en claro que en su futuro solo avizora al Rojo: "Yo no me voy a ir de Independiente, tengo tres años firmados, así que Carlos Tevez no se va, hagan lo que hagan no se va a ir, me voy a quedar acá".