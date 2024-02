Dólar Blue Continúa en Declive: Baja Otros 25 Pesos y Marca una Caída de 150 Pesos en Febrero

En un contexto donde el presidente de la Nación, Javier Milei, niega la posibilidad de una dolarización a corto plazo y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la cumbre de ministros del G20, el dólar blue continúa su trayectoria descendente.

Durante la jornada, la divisa informal retrocedió otros 25 pesos, situándose en $1.015 para la compra y $1.045 para la venta, niveles no vistos desde principios de enero. Esta caída se traduce en una disminución del 12,6% a lo largo de febrero, mientras que en lo que va del año apenas registra un aumento del 2%, por debajo del tipo de cambio oficial.

La brecha cambiaria se reduce aún más, ubicándose en 24,15%, a medida que el dólar MEP y el contado con liqui también experimentan descensos. El primero cae 15 pesos, cotizando a $1029,95, mientras que el segundo se sitúa en $1.077,18, alejándose de los $1.100.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio se establece en $841,70, mientras que en el Banco Nación alcanza los $860,50. Por otro lado, el dólar turista, con un 60% de impuestos, se posiciona como el más costoso, alcanzando los $1376,80 para consumos en el exterior.

En cuanto al volumen operado, el segmento de contado registra transacciones por US$ 451,015 millones, con intervención del Banco Central por US$ 104 millones. En este contexto, el acceso a divisas por parte de exportadores en el Mercado Único de Cambios se ve incrementado, con un total de US$ 347 millones.