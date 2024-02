Tras cuatro años desde el fallo inicial, la Cámara Federal de Casación Penal está lista para dar un paso crucial en el caso del encubrimiento del atentado a la AMIA. El próximo 12 de marzo, se llevarán a cabo audiencias "de visu" con todos los imputados involucrados en el caso.

Entre los convocados se encuentran figuras destacadas como el ex jefe de la SIDE Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, y el ex titular de la DAIA Rubén Ezra Beraja, entre otros. Estas audiencias individuales, que se llevarán a cabo mediante videoconferencia y con asistencia letrada, permitirán al tribunal casatorio tomar una decisión informada sobre el destino de los acusados.

El proceso judicial, que inició en febrero de 2019 con el Tribunal Oral Federal número dos, ha pasado por diversas etapas y ha involucrado a importantes figuras políticas y judiciales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el resultado final persiste hasta que la Cámara de Casación emita su veredicto.

Tras estas audiencias, el tribunal estará en condiciones de confirmar, revocar o modificar el fallo inicial, marcando así un hito en este caso que ha mantenido la atención pública durante años.