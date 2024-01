Las bibliotecas populares, en riesgo por la Ley Ómnibus

Más de 1500 Bibliotecas Populares (BP) están alertas y movilizadas en todo el país. El proyecto de Ley Ómnibus elimina el Fondo Especial --reconocido por la Ley 23.351 a través de la cual se financia la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip)--, compuesto por el 5 por ciento de la recaudación del gravamen del impuesto de emergencia a los premios pagados en juegos de azar y que representa más del 50 por ciento del presupuesto de la Conabip, creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. Francisco Moreno, de Rafaela (Santa Fe), que se formó como lector en la BP José Manuel Estrada y hace catorce años trabaja en el mismo lugar como bibliotecario, califica de “una ignorancia profunda” que el Estado someta a un ajuste a estas instituciones sin fines de lucro que son el corazón de la vida cultural, social y educativa de muchos barrios y pequeños pueblos.

La Mariano Moreno de Mocoretá, que tiene 15.000 libros, necesita unos 300.000 pesos mensuales para subsistir, según revela Griselda, un monto que incluye los gastos de los servicios de electricidad, agua, internet y los recursos que usan para los talleres y actividades. Hay tres personas que cumplen la función de bibliotecarios, que reciben “la escasa suma mensual de 50 mil pesos por atender al público”. Griselda se ocupa de los procesos técnicos (inventario, catalogación, clasificación). Esta Biblioteca Popular, la única en Mocoretá, ofrece un suculento menú que incluye talleres de Dibujo, Pintura, Guitarra y Ukelele, Canto, Impresión 3D, Programación, Robótica, Manualidades, Inglés, Club de Ciencias y Club de Astronomía. Además, llevan adelante una propuesta que comenzó con un programa de radio y hoy es un canal de streaming que se transmite por Twitch y Youtube.



Si se aprobara el proyecto de Ley Ómnibus, las bibliotecas populares se verían muy afectadas económicamente porque “dejaríamos de recibir la ayuda principal que nos viene otorgando la Conabip hace muchísimos años”, advierte Griselda y se perderían “muchos programas y subsidios” que hacen posible el crecimiento y la forma en que las Bibliotecas Populares están presentes en sus comunidades. La Mariano Moreno de Mocoretá incorporó recursos y servicios que generalmente no están en las bibliotecas populares, como impresión 3D, astronomía, robótica, valijas viajeras, espacio destinado a los cómics y el manga y videojuegos. “También nos quitarían la posibilidad de comprar libros al 50 por ciento en la Feria del Libro de Buenos Aires, algo que nos permite seguir sumando títulos que son pedidos por nuestros usuarios y que su costo es muy alto en la actualidad”.

De lector a bibliotecario

Desde Rafaela, ciudad ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, donde trabaja hace catorce años, el primer trabajo que tuvo desde que egresó del colegio secundario. Siempre tuvo curiosidad por los libros y frecuentaba la biblioteca de su escuela hasta que en un día se enteró de que su mamá era socia de la Biblioteca Estrada. “Aprendí a ir en bicicleta solo hasta la biblioteca y empecé a sacar libros”, recuerda Francisco pedaleando con las pupilas esa pequeña hazaña infantil. “Más tarde, cuando me puse a investigar la historia de la biblioteca a través de sus actas, me di cuenta de que mi tía y mi mamá también habían ocupado el lugar de bibliotecarias que hoy ejerzo con mucha alegría. Yo respiro bibliotecas populares, siempre que voy a algún lugar no puedo no dejar de conocerlas, hablar con sus bibliotecarios y ver y valorar la labor que hacen en sus comunidades”.

Griselda Zandoná, desde Mocoretá, Corrientes, detalla que se perderían “muchos programas y subsidios” y se quedarían sin la posibilidad de comprar libros al 50 por ciento de su valor en la Feria del Libro de Buenos Aires. “La sensación que tenemos es que quienes nos están gobernando no tienen ni un poco de humanidad ni de empatía para entender lo importante que son las bibliotecas populares”, describe Paula Kriscautzky, docente y creadora de la Biblioteca Popular Del otro lado del árbol en La Plata. Las historias de Francisco, Griselda y Paula comparten el amor por los libros y las bibliotecas y un intenso compromiso con la inclusión. Los tres saben que el 96 por ciento del Fondo Especial de la Conabip se distribuye para financiar que las BP puedan abrir sus puertas todos los días, para la compra de libros, para proyectos de promoción de la lectura y derechos ciudadanos, reformas edilicias, equipamiento y adecuación tecnológica, conservación del patrimonio cultural, capacitaciones, bibliomóviles y actividades culturales.



“Mi segundo hogar”

Hace once años, Griselda Zandoná, abogada y escribana correntina que padece una enfermedad neurológica degenerativa llamada Charcot Marie Tooth, que le afecta más la movilidad de los pies que de las manos, pasó frente al edificio de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Mocoretá, el pueblo donde vive, y observó lo abandonada que estaba la única biblioteca de este lugar en el que viven unos 11 mil habitantes. “Amo los libros, la lectura, y puedo hacer algo por ella”, pensó mientras caminaba las dos o tres cuadras que le permite la enfermedad y trataba de superar una situación personal de depresión y ansiedad. Entonces decidió incorporarse como voluntaria. “Desde ese día no paré de trabajar por la biblioteca”, reconoce con el íntimo orgullo de haber levantado un espacio de referencia para la comunidad. “La Biblioteca llegó en el momento indicado para transformar mi vida. Me sentí parte de ella desde el primer día, por eso digo que las Bibliotecas Populares son transformadoras de vidas; una vez que formás parte de ellas tu vida es mucho más linda”, dice y contagia su entusiasmo.



"La Biblioteca no solo es mi lugar en el mundo, es mi segundo hogar, es el lugar que elijo. Todo lo que sucede acá es mágico”, cuenta desde Mocoretá esta hija de “una familia de padres muy laburantes, de quienes heredé el sentido de pertenencia y compromiso por las instituciones de bien común”, al igual que sus hermanos, que forman parte de los Bomberos Voluntarios. “La Biblioteca Popular no es solo libros y acceso a la información; son las personas que las hacen, sus usuarios. Es un lugar de encuentro, de intercambio, de amistad, un espacio donde cada uno es lo que es y nos aceptamos y compartimos. Se generan muchas actividades y eventos que solo las bibliotecas populares logran por el gran compromiso social que tienen y porque responden a las necesidades de su comunidad, que muchas veces no son resueltas por las instituciones educativas u otras instituciones del Estado”, explica esta abogada y escribana de 38 años que decidió estudiar Bibliotecología.