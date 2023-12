Un año después, les seguimos diciendo gracias

Un año de que no nos hayan dejado tirados.

Un año de la atajada más importante de la historia del fútbol.

Un año de un baile de 70 minutos inédito en una final del mundo.



Un año desde que el Planeta Tierra se volvió un lugar más justo.

Un año de ver a Messi cumplir su sueño con la cara de Thiago, Mateo o Ciro.

Un año de los besos más dulces a una Copa.

Un año de que otros 26 saben cuánto pesa.

Un año de una locura sin igual con miles de personas llegando a Qatar sin Hayya Card ni tickets.

Un año de contar una y mil veces las mismas anécdotas de dónde la vimos, con quién nos abrazamos, de cuánto lloramos.

Un año de haber inundado de lágrimas de felicidad todas y cada una de las calles de todo el país.



Un año de sabernos, ya no solo sentirnos, los mejores del mundo.

Y todo gracias a alrededor de 70 personas que, salvo algunas variantes en la nómina de jugadores, fueron las mismas que nos dieron la Copa América en 2021. Personas que para nosotros ya son próceres. Algunos tienen apellido en su espalda además de un número. Otros, rostro reconocible. El resto, nada de eso. Pero fueron todos necesarios, imprescindibles.

A todos y cada uno de ellos, gracias. Hace un año que cerramos los ojos, recordamos a Montiel pateando su penal, a Messi diciéndole “ya está” a su familia en el palco, a Scaloni quebrándose antes del abrazo con Paredes, a Di María contarle a Messi cuál de las dos copas era la oficial, a 40 mil argentinos que no se movían de Lusail y si fuera por ellos todavía estarían ahí. Hace un año que nos pasaron un montón de cosas, muy pocas agradables, pero cuando recordamos el 18 de diciembre de 2022 nada pareciera importar.



Esos 70 creen que les vamos a estar eternamente agradecidos porque nos dieron la tercera estrella. No. No es solo por eso. Es porque nos devolvieron, primero, la ilusión. Porque nos representaron con profesionalismo e integridad en cada rincón del mundo, incluso antes y después de Qatar. Porque cuando quedamos en shock tras perder con Arabia Saudí fueron ellos los que nos levantaron. Porque no se dejaron pisotear por la soberbia europea ni se subieron a ningún caballo aun campeones. Porque nuestros hijos y algunos nietos ahora entienden de qué hablamos cuando les contamos del 78 y el 86.

Porque antes vivíamos de recuerdos, y desde hace un año que el 99 por ciento de los argentinos es testigo de la Historia, es consciente de la Gloria.

Nunca nos vamos a cansar de darles las gracias. Hoy, un año después, y dentro de 100 años también. Son eternos. Gracias a ustedes, desde hace un año contamos tres.