Estudiantes y Defensa y Justicia se miden este miércoles desde las 21.10 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la final de la Copa Argentina. Esta será la primera definición del torneo más federal de nuestro fútbol en la que participen el Pincha y el Halcón: no solo estará en juego el título, sino que el ganador accederá a la próxima Copa Libertadores. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Estudiantes y Defensa a la final de la Copa Argentina

Estudiantes buscará consagrarse campeón de la Copa por primera vez en su historia. En la edición 2023 llegó al partido final eliminando a Independiente de Chivilcoy por 3-0 en 32avos, 1-0 a All Boys en 16avos, 3-1 en los penales a Independiente (después de igualar 1-1) en octavos de final, 2-0 a Huracán en cuartos y 3-2 a Boca en semis. El equipo de Eduardo Domínguez terminó en la séptima posición en la tabla anual de la Liga Profesional y está momentáneamente clasificado a la Copa Sudamericana.

El equipo de Julio Vaccari también está en la Sudamericana, tras quedar noveno en la tabla general anual, y aspira a llegar a la Libertadores ganando la Copa Argentina. El Halcón de Varela inició el camino a la final derrotando a Ituzaingó por 3-2 en 32avos, 1-0 a Centro Español en 16avos, 6-5 en los penales a Estudiantes (RC) luego de igualar sin goles en octavos, 7-6 a Chaco For Ever después de igualar 1-1 en cuartos y 1-0 a San Lorenzo en semis.

La probable formación de Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por la Final de la Copa Argentina

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Nuñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eros Mancuso, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, José Sosa; Benjamín Rollheiser, Guido Carrillo y Franco Zapiola. DT: Eduardo Domínguez.

El posible once de Defensa y Justicia vs. Estudiantes, por la Final de la Copa Argentina

Enrique Bologna; Agustín Sant´Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Julián López, Santiago Solari; Rodrigo Bogarín, Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.



Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por la Final de la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.10

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez

Jueces de línea: Diego Bonfá y Ezequiel Brailovsky

Cuarto Árbitro: Ariel Penel

El historial entre Estudiantes y Defensa

Estudiantes y Defensa y Justicia se enfrentaron 12 veces en el profesionalismo. Acá los datos:



Estudiantes ganó 3 partidos.

Defensa y Justicia ganó 6 encuentros.

Igualaron en 3 ocasiones.

A continuación, uno por uno todos los enfrentamientos:

Transición 2014 (Fecha 17): 0-0 (L).

Torneo 2015 (Fecha 15): 1-0 (V). Gol: Guido Carrillo.

Transición 2016 (Fecha 8): 2-1 (L). Goles: Lucas Viatri y Augusto Solari.

Torneo 2016/17 (Fecha 14): 1-2 (L). Gol: Lucas Viatri.

Superliga 2017/18 (Fecha 2): 0-1 (L).

Superliga 2018/19 (Fecha 6): 1-1 (V). Gol: Fabián Noguera.

Superliga 2019/20 (Fecha 20): 1-2 (L). Gol: Mateo Retegui.

Copa SAF 2020 (Fecha 1): 1-2 (V). Gol. Gaspar Di Pizio.

Liga Profesional 2021 (Fecha 16): 1-2 (V). Gol: Gustavo Del Prete.

Liga Profesional 2022 (Fecha 20): 1-2 (L). Gol: Mauro Boselli.

Liga Profesional 2023 (Fecha 16): 1-1 (V). Gol: Benjamín Rollheiser.

Copa de la Liga (Fecha 12): 2-1 (L). Goles: Franco Zapiola y Fernando Zuqui.