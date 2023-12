Conmebol anunció este lunes las sedes, los estadios y el calendario de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. El torneo se distribuirá en 14 ciudades del país norteamericano y los partidos se harán en 14 estadios dispersos en 10 estados. Por su parte, la Selección Argentina estará en el partido inaugural el 20 de junio en Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Conocé el calendario completo del conjunto argentino.

El combinado albiceleste, por ser campeón de la edición pasada, es cabeza del Grupo A. Su debut lo hará el primer día de la competición en el estadio de Atlanta United que cuenta con una capacidad de 71 mil espectadores. Luego, volverá a jugar el 25 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Finalmente, cerrará su participación en esta instancia el 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En caso de salir primero del grupo, se medirá en cuartos de final ante el segundo del Grupo B, en el que por ahora solo está México. El partido se disputará el jueves 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas. Sin embargo, si el equipo de Lionel Scaloni termina segundo, enfrentará al primero del otro grupo pero el viernes 5 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Pasada esta instancia, si Argentina avanza a semifinales jugará el encuentro el martes 9 de julio, nuevamente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La final la albergará el Hard Rock Stadium el 14, mientras que el duelo por el tercer puesto tendrá lugar en Bank of América Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Sedes, estadios y calendario confirmado para la Copa América 2024

El torneo se realizará entre el 20 de junio y el 14 de julio del año próximo. La fase de grupos será hasta el 2 de julio. Luego, los cuartos de final irán del 4 al 6, las semifinales el 9 y 10, el tercer puesto el 13, y por último, la final el 14. A continuación, la lista de estadios y ciudades.

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

Exploria Stadium, Orlando, Florida.

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

NRG Stadium, Houston, Texas.

Q2 Stadium, Austin, Texas.

SoFi Stadium, Inglewood, California.

State Farm Stadium, Glendale, Arizona.