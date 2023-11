Riquelme, luego de la suspensión de las elecciones en Boca: "Les vamos a ganar todos los días"

Tras la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en Boca a raíz de la presentación de Andrés Ibarra en la que se denuncian irregularidades en el padrón electoral, Juan Román Riquelme rompió el silencio en una conferencia de prensa en La Bombonera y fue crítico con la fórmula opositora. El Diez expresó que les van a ganar "todos los días", quebró en llanto al hablar de su madre y llamó al abogado del club, Walter Krieger, para que expusiera los argumentos del oficialismo por los que piden la revocación.

"Creo que estamos ante las elecciones más claras y simples de la historia de nuestro club. Ojalá que sean el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutarlas. Todo lo que hemos preparado tiene un costo, a ellos no les interesa. Estamos ante las elecciones más claras de la historia del club", disparó ante la atenta mirada de algunos de sus excompañeros de equipo que también son empleados, como Antonio Barijho, Clemente Rodríguez y Pablo Ledesma, entre otros.

En este sentido, se mostró esperanzado ante una nueva resolución de Abrevaya y cargó contra la oposición: "Esperemos que el domingo podamos tener la fiesta que tenemos. Que mañana la jueza diga que podemos votar. Lo único que no se pueden tocar son los hinchas. Les quieren sacar el corazón. Quieren llevar al estadio a una cuadra. Si se va, perdemos la historia. A esta gente no le interesa nuestro club".

Por otra parte, el Torero aclaró cómo fue la polémica situación del 9 de Qatar a la que respondió Mauricio Macri este martes al mediodía. "Él dijo que necesitábamos quedar bien y no es así. Lo quiero dejar claro. Yo no miento. Me parece una vergüenza porque es el club más grande del mundo. Que este señor diga `lo traemos para que juegue la Copa Argentina` me pone mal. Nunca le dije `presi`. Siempre fuimos Mauricio y Román. Nunca le dije así. Los dos tenemos dos manos y dos piernas", apuntó.

Luego de la sorpresiva aparición del apoderado del club de la Ribera, Walter Krieger -quien enumeró argumentos muy similares a los que se expusieron en el comunicado oficial en redes sociales-, Riquelme cuestionó a la gestión de Daniel Angelici por la cantidad de socios activos que se hicieron en su periodo, de acuerdo a lo que acusó Boca horas antes de la conferencia. "¿Cómo hicieron para habilitar 51 mil socios? Y tengo que escuchar a este señor que diga las palabras que dice", advirtió.

En otro sentido, Román quebró en llanto cuando reveló la charla que tuvo con su madre, María, en la antesala de las elecciones que se iban a realizar el 3 de diciembre: "Estaba contenta la María. Siempre me dice lo mismo, `a la vida vinimos para algo`. Me pidió que no afloje y que gane las elecciones para que el hincha esté contento", expresó mientras algunos de sus excompañeros del club lo aplaudían.

Antes de cerrar la conferencia, recordó aquella final de la Intercontinental contra Real Madrid en el 2000, de la que se cumple un nuevo aniversario, y enumeró los principales logros de la gestión con Ameal. "Nos dieron el club con deudas. Cuando ellos gobiernan tienen un poder para comunicar muy grande y les hacen creer al país que son perfectos. Funcionan siempre igual. En estos cuatro años fuimos el que más títulos ganó. Tenemos 28 millones de dólares a favor. Hemos traído a Rojo, Romero, Advíncula, Zambrano, Merentiel, Benedetto, Cavani. Tenemos todas las cuentas al día, no le debemos un premio a nadie", señaló.

No obstante, también se sinceró por la derrota en la final de la Copa Libertadores y la posterior clasificación a la Sudamericana: "Nos duele mucho quedar afuera de la Copa del año que viene. El último mes nos quedamos sin nafta. Ahora tenemos que seguir trabajando".

Finalmente, Riquelme salió de La Bombonera para saludar a un grupo de hinchas que se autoconvocó en la puerta del estadio con el objetivo de apoyar y cantar por él. "Para mi fue un sueño ser futbolista y jugar en el club que soy hincha. En dos años y medio hemos ganado seis campeonatos. Nos quedan dos finales por jugar (las dos pendientes contra River). Si ganamos las elecciones, esperamos seguir ganando títulos", concluyó.