La Selección Argentina ganaba 3 a 1, con goles de Catriel Bracesco, ante Paraguay, en la final del Mundial de Talla Baja, en el Polideportivo Islas Malvinas. A falta de cuatro minutos para el término del primer tiempo, los guaraníes se retiraron enojados al vestuario.

¿Qué pasó? Un jugador del equipo visitante acusó a un plateísta de haberlo escupido. Pero el origen del enojo todo fue que los paraguayos cuestionaron al árbitro porque les cobró la sexta, séptima y octava falta, para ellos en forma injusta, y así hubo tres penales para Argentina, que fueron goles.

Los jugadores de Paraguay, tras un debate interno, decidieron marcharse al vestuario, apoyados por los brasileños, mexicanos y brasileños, que estaban en la platea. Hubo abrazos y un respaldo contundente.

Mientras, la tribuna cantaba Muchachos, la canción que explotó en Qatar Los jugadores argentinos continuaron en la cancha a la espera del regreso de los paraguayos, para continuar el partido. Pero lo hicieron solo para aplaudir a los plateístas de su país, que habían ido a apoyarlos. Luego volvieron al vestuario. Algunos argentinos intentaron convencerlos de seguir con el partido, pero no aceptaron.

Eduardo Martínez, arquero de Paraguay, declaró: "Con el equipo decidimos no jugar. Es muy obvio el robo que nos hacen. A mi compañero le dio en la cara y nos cobraron mano. No puede ser. Ganamos con huevo y con ganas, no robando".

El escándalo continuó. Porque tras dejar el estadio Malvinas Argentinas, desde las redes sociales de la selección de Paraguay denunciaron Robo Mundial-

Mientras tanto, los jugadores de la Argentina festejaban y reclamaban que les dieran la copa. Pero no hubo premiación.

Al final de la noche, la Selección ya era dueña de la primera edición de la Copa Mundial. A Paraguay se le habían ofrecido distintas alternativas, pero ante el abandono y la negativa de aceptar algunas de propuestas, la organización declaró que la Argentina había sido campeona.

"Intentamos todo por todos los medios. Se ofrecieron a cambiar el arbitraje para que estuvieran cómodos. Le ofrecimos empezar de nuevo el partido como si estuviera cero a cero. No le podemos decir tomen la copa porque no sería justo. Tengo una vergüenza enorme, pido perdón a la audiencia", dijo Silvia Rojas, coordinadora del Mundial.