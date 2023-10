Alberto Fernández se comunicó con familiares de los argentinos secuestrados por Hamás

En la tarde del domingo, el presidente Alberto Fernández, que se encuentra en China manteniendo reuniones con empresarios, mantuvo un encuentro virtual con familiares de argentinos secuestrados en Israel por el ataque terrorista del grupo Hamás y aclaró que serían 16 los connacionales tomados como rehenes.

Tras escuchar los testimonios de testimonios de Pablo Roitman y de Amos Horn, que tienen familiares secuestrados por Hamas, el mandatario aseguró: "Les puedo adelantar que hablé con el presidente de Israel el mismo día del ataque. Me contó que el ataque había caído sobre 22 comunidades del sur de Israel. Me comentó que había muchos latinos y que temía que hubiera argentinos. Desde ese entonces estamos haciendo distintas gestiones permanentemente con el Gobierno de Israel".

También dejó en claro que el Gobierno está muy "involucrado" en tratar de "encontrar caminos" para liberar a los argentinos, aunque reconoció que "es una cosa muy compleja, porque muchos de sus familiares están en manos de terroristas que no sabemos quiénes son".

Además, contó que, aunque se tomó contacto con la Autoridad Palestina en Cisjordania, esta le contestó que no tienen "ningún vinculo" con la organización armada. "En la Franja de Gaza, Argentina no tiene ningún contacto, no tenemos ninguna representación diplomática", agregó.

A su vez, expresó que "esto no es solamente un problema de ustedes. Es un problema también mío y del Gobierno argentino que tenemos que resolver", y concluyó declarando que "es muy penoso saber que hay argentinos y seres humanos soportando esto. Pero sepan que estamos con ustedes".