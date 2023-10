Ringo Starr tiene nuevas canciones, está de gira y planea más ediciones

Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista. Llamarlo prolífico casi restaría importancia a sus logros. Pero también se siente bien. “Rewind Forward”, que se lanzará el 13 de octubre, es su cuarto EP en tres años. “Me encantan los EP desde que aparecieron por primera vez en los años 60”, dice sobre el formato. “Y luego escuché que los chicos jóvenes estaban haciendo EPs y pensé: «¡Eso es bueno!»”, exclamó.



El título (que se puede traducir como “Retroceder hacia adelante”) es un clásico “ringoísmo”, como John Lennon solía referirse a su uso inusual de las palabras, una frase salida de la misma mente que creó “A Hard Day’s Night” y “Tomorrow Never Knows”. Asignarle profundidad vino después. “Creo que significa que, ya sabés, estás sentado quieto por un tiempo. Retrocedés y descubrís que «entonces era una persona mucho mejor» o «esto me funcionaba mejor entonces»”, dice. “No es necesario que vivas en el pasado, pero revisalo de vez en cuando”, señaló, y enseguida bromeó: “Por supuesto, todo esto me lo estoy inventando”.