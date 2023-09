Carlos Tevez y el empate de Independiente: "Nos vamos con bronca porque hicimos todo bien"

Independiente igualó 1-1 ante Rosario Central, por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional, y sigue siendo el único puntero de la Zona A. Después del empate, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y se mostró enojado por todas las chances que perdió su equipo, que pudo llevarse los tres puntos de Santa Fe.

Carlitos comenzó hablando de todas las situaciones de gol que generó Independiente, pero también dejó en claro que se va molesto porque no lograron concretar. "Nos vamos con bronca porque hicimos todo bien y no pudimos concretar las situaciones que creamos, fuimos superiores en todo momento pero también tenemos que aprender de esto y seguir mejorando. Si llegas y no concretas, en este tipo de canchas no te perdonan porque sabes que vas a sufrir", afirmó Tevez.

Luego, el Apache remarcó los errores que tuvo el Rojo en la segunda parte, cuando llegó el 1-1 del Canalla. "En el segundo tiempo había que parar un poco, jugar más lento, pero nosotros quisimos seguir al ritmo de Central y eso estuvo mal, ellos querían un partido palo a palo y me parece que ahí nos equivocamos", agregó.

Por último, Tevez valoró el juego de sus dirigidos: "Nos faltó efectividad, tuvimos situaciones para matar el partido y no lo pudimos hacer. Ellos no llegaban con peligro hasta el gol que es una jugada de otro partido".

"El empate nos duele mucho porque no pudimos aprovechar nuestro momento. No es fácil venir a jugar a esta cancha. Lo más difícil en Argentina es crear situaciones de gol, pero nos vamos calientes por todas las que no convertimos" finalizó el DT.