Mientras entrevistaba a Juan José Campanella abrió un paréntesis y contó: "Javier Milei el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Como no tenemos nada que ocultar se la pasamos, los impugnó y decidió no venir. Alguien que empieza a impugnar lista de invitados…. me parece interesante romper el status quo, con ideas que rompen tabúes, que patearon el tablero, que ganó la conversación pública con temas que no se podían hablar. Hasta ahí te acompaño, pero.."

"No nos olvidemos que el kirchnerismo más de la forma fue una forma con pretensiones de superioridad moral. Entonces, ¿vamos a cambiar un espacio que te llevaba a los rebencazos a uno que impugna listas? Yo no quiero pasar de una arquitecta egipcia a un emperador".