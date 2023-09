Partidos de hoy jueves, por Eliminatorias Eurocopa: quiénes juegan, a qué hora y dónde ver en vivo

Las Eliminatorias de la Eurocopa 2024 vuelven a tener acción este jueves, con el inicio de la fecha 5. El duelo que protagonizarán la Francia de Kylian Mbappé e Irlanda será lo más destacado de la jornada, la cual también tendrá el cotejo entre Países Bajos y Grecia. Conocé todo sobre los partidos de hoy, 7 de septiembre.

Partidos de hoy jueves, por Eliminatorias Eurocopa: quiénes juegan, hora y dónde ver en vivo

Kazajistán vs. Finlandia | Fecha 5 | Grupo H | Hora: 11

Lituania vs. Montenegro | Fecha 5 | Grupo G | Hora: 13

República Checa vs. Albania | Fecha 5 | Grupo E | Hora: 15.45

Francia vs. Irlanda | Fecha 5 | Grupo B | Hora: 15.45

Países Bajos vs. Grecia | Fecha 5 | Grupo B | Hora: 15.45

Dinamarca vs. San Marino | Fecha 5 | Grupo H | Hora: 15.45

Polonia vs. Islas Feroe | Fecha 5 | Grupo E | Hora: 15.45

Serbia vs. Hungría | Fecha 5 | Grupo G | Hora: 15.45

Eslovenia vs. Irlanda del Norte | Fecha 5 | Grupo H | Hora: 15.45