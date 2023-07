En agosto se retomaría el debate por la Ley de Alquileres

Después de la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró reunir a 10 partidos y se propuso el tratamiento, el día 23 de agosto, de la modificación o derogación de la Ley de Alquileres, para estudiar los 39 proyectos que hay presentados desde mayo del año pasado a la fecha.

"El número 39 fue presentado por Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y 5 entidades más. Nosotros pedimos la modificación del artículo 1198 del Código Civil y Comercial, que establece que los contratos de locación son a 3 años, para que se reduzca a dos años; y la modificación del artículo 14 de la ley 27.551 para que los ajustes tengan las actualizaciones de los contratos vigentes tengan un mínimo de 4 meses. Esto para generar un impacto en el propietario, que vuelva al mercado locativo y que haya más ofertas de inmuebles, porque hoy es casi nula", explicó Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe.

En abril el minsitro de Economía y presidente de la Nación salieron a declarar que se iba a modificar o derogar la ley de alquileres, "pero no pasó nada, no se llegó a nada. Esto llevó otra vez a que el mercado se retraiga, el inquilino está muy asustado con este 109.36 por ciento de aumento en las actualizaciones a partir de agosto", remarcó el entrevistado.

"Hay mucha incertidumbre, esto llevo a una informalidad e ilegalidad en los contratos que se están firmando. El Estado no hizo mucho por esta ley, tenía que promocionar alquileres sociales y nunca hizo nada. Todo recae sobre el particular y el propietario, que es el que aporta una vivienda para una nueva familia".

Según el entrevistado, lo mejor que puede pasar es que se empiece a tratar, que lo que se prometió se cumpla. "Sabemos que hay opciones diferentes, pero siempre hay una posibilidad de discutir y ponernos de acuerdo. Hay que tomarlo con celeridad, soluciones máginas no va a haber, con una inflación interanual del 119 por ciento no hay ley que pueda llegar a regularlo. Lo que no sirve hay que sacarlo y lo que está bien de la ley hay que dejarlo", dijo por último.