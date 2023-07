Omar Perotti: “Estamos en una campaña donde parece que el objetivo es negar”

Perotti también se refirió a la elección primaria que se llevará adelante este domingo en la provincia y en la que él participará como precandidato a diputado. Al respecto, sostuvo: “Queremos llevar la experiencia para cuidar las cosas importantes de sostener como las obras, el boleto educativo gratuito, o la Billetera Santa Fe”.

Los conceptos más importantes de Omar Perotti

Inversión en seguridad

No solamente se ejecutó todo el presupuesto sino que además se va a seguir invirtiendo, sumando de otras áreas. Algunos se quedaron con el cassette puesto, pero estamos en una campaña donde parece que el objetivo es negar.

Escasez de dólares para la importación de algunos insumos.

Parece que quieren correr el eje de fondo, de que no está la inversión. Pero nosotros preguntamos ¿Por qué muchas cosas no se hicieron antes? Si algo tengo en claro es que la necesidad de luchar contra el narcotráfico no empezó con Perotti o con Javkin, eso era necesario hace muchísimos años.

Parece que nadie recuerda que había discusiones en Rosario por poner cámaras, porque era invasiva, hoy preguntan por qué no hay más, los mismos que no querían cámaras en Rosario.

Fracaso en el Senado de la Nación por jueces federales para rosario

Deberían explicar su conducta o proceder. Yo fui senador, puede que no haya acuerdos para tratar un pliego, pero el sentido común dice que si están todos de acuerdo hay que avanzar. Si la oposición no quería avanzar con un tema podían dejar ese tema sin quorum, pero no en algo tan importante como el funcionamiento de la Justicia federal. Los representantes de la provincia deberían haber estado presentes.

Obras y gasoductos

Tenemos un plan de gasoductos que empezamos hace un año atrás, hay cuatro gasoductos en marcha. Estamos reforzando el gasoducto regional sur, el gasoducto Gran Rosario para abastecer a Rosario, Roldan e Ibarlucea, el gasoducto regional centro esperanza Rafaela Sunchales. Todo eso está en marcha, teníamos convencimiento de que Argentina iba a empezar a usar sus reservas de gas.

Lo que pasó el domingo (inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner) fue una excelente noticia y ahora en septiembre empieza el proceso de licitaciones que nos lleva a traer hasta San Jeronimo Sur el segundo tramo, que va a permitir un aprovechamiento en toda la región. Se van a poder generar nuevos gasoductos.

En General López o Rufino van a poder sumarse a la expansión de gas, las industrias también van a poder tener una generación de energía más económica. Esto también va a ayudar al arraigo de la gente pero también de las industrias.

El último gasoducto que se licitó en nuestra provincia fue con el gobernador Vernet. Córdoba siguió haciéndolo y tiene una infraestructura muy amplia que benefició a las industrias que compiten con las nuestras.

Esto es un ahorro importantísimo para muchas familias santafesinas.

Son obras que llevaban muchos años sin hacerse, porque son obras que no se ven y que no llegan a inaugurarse en un período, pero si un territorio lo requiere, lo van a hacer. Quizás algunos lo niegan por vergüenza, porque en muchos años no lo hicieron.

Interna para la Cámara de Diputados de Santa Fe

Tenemos alta competencia de propios y extraños, el segmento Diputados va a ser muy disputado. Ojalá de esto quede algo claro: queremos ser diputados porque queremos acompañar a la gestión del próximo gobierno. Queremos llevar la experiencia para cuidar las cosas importantes de sostener como esas obras, o el boleto educativo gratuito, o la billetera santa fe.

Billetera Santa Fe

Nadie la bancaba, nosotros la hicimos, la estamos cuidando y estamos invirtiendo. Cuando arrancamos había una por familia, hoy a 1,7 millones de beneficiarios. El aumento se va dando en la cantidad de usuarios, eso es lo que multiplica. Queremos que sea una herramienta para el alivio de las familias de la provincia.