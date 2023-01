¿Cuánto cobra Coti de Gran Hermano 2022 por sus canjes?

Si alguien salió beneficiada por su paso por la casa de Gran Hermano 2022 esa es Coti Romero. Es que si bien la participante correntina ya abandonó la casa hace algunas semanas, siguió estando en boca de sus compañeros tanto dentro como fuera de la casa. Y además, apenas salió del reality se encontró con algunas novedades gracias a su nueva popularidad.

“Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer”, contó Coti en Biri Biri, por República Z. Es que la joven, que ya trabajaba de influencer y recibía algunos canjes antes de entrar a la casa más famosa, se sorprendió con tanto apoyo en redes sociales. Y por supuesto, cuando llegan los seguidores convocan a las marcas a proponer acciones comerciales a cambio de tráfico y likes.

Hace unos días en Twitter comenzó a circular un tarifario que la participante le exige a las marcas para que tengan presencia en su cuenta y las críticas rondaban alrededor de su cotización, que seguramente subió mucho en estos momentos de tanta exposición. Según se supo, Coti está cobrando $50 mil cada historia de Instagram más el producto que manden, y $200 mil cada foto o reel en su feed, más los productos que manden.

En el programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente, la joven estuvo invitada junto a Conejo, su novio, y fue consultada por el tema. “Estoy muy agradecida con las marcas. Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero después pensé que para qué me voy a calentar”, dijo en un primer momento.

“Soy influencer desde hace mucho, no desde que salí. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes, aunque yo siempre trabajé con marcas de todo el país. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, explico muy segura de sus tarifas. Pero la joven fue más allá y explicó por qué ella seguirá en esa postura: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, ‘que hagan lo que quieran’. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”.

“La gente por ahí no sabe, esto es un trabajo, lo ven de afuera y piensan que es re fácil, y no es re facil. O que es solo una fotito que te sacás y no es así. Hay todo un trabajo detrás, y está el cansancio, tu tiempo, la dedicación que le das”, quiso aclarar y agregó: “Están bien porque ahora la plata no vale nada”.

Para finalizar advirtió: “Igual sigan hablando porque desde que se armó esta polémica llegué al millón seiscientos mil seguidores”.

Coti es una de las hermanitas que más revuelo causa adentro y afuera de la casa. Con solo 21 años es considerada la mejor jugadora del reality y según demuestra, le espera un gran futuro actoral. O al menos esa es su intención. Y si bien no ganó el premio de 15 millones de pesos y una casa, entre planes y rezos sacó a cada uno que planeó y se ganó con eso el respeto de los fans del ciclo de Telefe.