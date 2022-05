Copa Libertadores 2022: día y hora de los partidos de octavos

Conmebol dio a conocer la programación para los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022, que tendrá la presencia de seis equipos argentinos: River, Boca, Vélez, Colón, Talleres y Estudiantes.

River vs. Vélez

El Millonario y el Fortín protagonizarán uno de los duelos de argentinos en los octavos de final. El partido de ida se jugará el miércoles 29 de junio desde las 21.30, en el estadio del Fortín.

En tanto, la revancha fue programada para el miércoles 6 de julio a la misma hora en el estadio Monumental.

Boca vs. Corinthians

El sorteo determinó que Boca y Corinthians, que se enfrentaron en la fase de grupos, vuelvan a jugar en los octavos de final. La ida será en Brasil el martes 28 de junio a las 21.30, mientras que la revancha se jugará en La Bombonera a misma hora y el martes 5 de julio.

Colón vs. Talleres

El otro cruce entre argentinos en los octavos de final será el que tendrá como protagonistas a Colón y Talleres.

La llave se abrirá en Córdoba el miércoles 29 de junio a las 19.15 y la revancha se jugará el miércoles 6 de julio, también a partir de las 19.15, en Santa Fe.

Estudiantes vs. Fortaleza

El Pincha se jugará la clasificación a los cuartos de final frente a Fortaleza, que compartió la zona con River.

La llave se abrirá en Brasil el jueves 30 de junio a las 21.30 y la revancha se jugará el jueves 7 de julio, también a partir de las 21.30, en la ciudad de La Plata.

Programación de los octavos de final

Partidos de ida

Martes 28 de junio – 19.15 – Emelec vs. Atlético Mineiro

Martes 28 de junio – 21.30 – Paranense vs. Libertad

Martes 28 de junio – 21.30 – Cortinthians vs. Boca

Miércoles 29 de junio – 19.15 – Talleres vs. Colón

Miércoles 29 de junio – 19.15 – Cerro Porteño vs. Palmeiras

Miércoles 29 de junio – 21.30 – Deportes Tolima vs. Flamengo

Miércoles 29 de junio – 21.30 – Vélez vs. River

Jueves 30 de junio – 21.30 – Fortaleza vs. Estudiantes

Partidos de vuelta

Martes 5 de julio – 19.15 – Emelec vs. Atlético Mineiro

Martes 5 de julio – 21.30 – Paranense vs. Libertad

Martes 5 de julio – 21.30 – Cortinthians vs. Boca

Miércoles 6 de julio – 19.15 – Talleres vs. Colón

Miércoles 6 de julio – 19.15 – Cerro Porteño vs. Palmeiras

Miércoles 6 de julio – 21.30 – Deportes Tolima vs. Flamengo

Miércoles 6 de julio – 21.30 – Vélez vs. River

Jueves 7 de julio – 21.30 – Fortaleza vs. Estudiantes

Calendario de la Copa Libertadores 2022

Octavos de final: 28-29-30/6 (ida) y 5-6-7/7 (vuelta).

Cuartos de final: 2-3-4/8 (ida) y 9-10-11/8 (vuelta).

Semifinales: 30-31/8 y 1°/9 (ida) y 6-7-8/9 (vuelta).

Final única: 29/10 en el Monumental de Guayaquil, Ecuador.