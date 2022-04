Fede Bal dio detalles de su terrible accidente: “Me podría haber muerto”

“Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar… ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”, detalló el conductor en declaraciones radiales.

Luego, continuó con su relato y explicó que también se lesionó el rostro: “Después de todo esto, me suben a una silla de ruedas y el loco con la adrenalina que tenía venía tan fuerte que me tiró al piso. Me quebré la nariz. Estuve 10-12 horas en un pasillo de un hospital”.

“Es lo que siempre digo después de tener cáncer de recto, intestino, de tener cosas que no ves y ahí es donde está el miedo, cuando tenés alguna enfermedad que podés superar, como superé, este tipo de cosas son huesos. El brazo me lo veía torcido, roto por todos lados”, reflexionó.