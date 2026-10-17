El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las inversiones previstas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirán terminar de levantar las restricciones cambiarias. Vinculó esa expectativa con el ingreso de dólares de los proyectos y con las compras de divisas del Banco Central, aunque no precisó una fecha para completar la eliminación del cepo.

Durante una charla en Tailandia con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el funcionario informó que el régimen reúne proyectos aprobados por US$50.000 millones y otros US$160.000 millones en evaluación. Son montos que presentó como inversiones previstas, no como dólares que ya hayan ingresado al país.

“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, sostuvo Caputo. Su planteo ubicó al RIGI como una herramienta para avanzar sobre las limitaciones que todavía permanecen vigentes, dentro de una defensa más amplia del rumbo económico del Gobierno.

El ministro aseguró que la Argentina tiene un “excedente de dólares” y destacó que quienes desean ahorrar en moneda estadounidense pueden hacerlo. También señaló que las empresas pueden importar sin depender de autorizaciones discrecionales, como parte de los cambios que destacó durante su exposición.

Sobre la intervención del Banco Central, afirmó que las compras de divisas superan los US$100 millones diarios y que durante el año se adquirieron cerca de US$16.000 millones. A partir de esas cifras, sostuvo que el país atraviesa una situación de mayor estabilidad. Sin embargo, reconoció dificultades para acceder al financiamiento en dólares dentro del mercado local.

Caputo también destacó la expansión del crédito al sector privado. Según indicó, al comienzo de la gestión representaba apenas el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) y aumentó un 170% en dos años y medio. Defendió el financiamiento como una condición necesaria para el crecimiento y cuestionó la visión negativa que, a su juicio, había predominado sobre el crédito en la Argentina.

En el plano internacional, consideró que la demanda de energía, minerales críticos y alimentos abre una oportunidad para el país. Explicó que comparte con el presidente Javier Milei la idea de que esa capacidad productiva ofrece una cobertura frente a los riesgos externos.

Por último, enumeró las medidas que el Gobierno buscará profundizar para mejorar la competitividad: eliminar regulaciones, reducir impuestos, bajar los costos de financiamiento e impulsar infraestructura mediante inversiones privadas. Presentó esas líneas de acción como parte de la continuidad de su programa económico.