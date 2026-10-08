La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumuló un aumento del 23,7% durante los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato marcó una leve aceleración mensual, aunque la variación interanual descendió al 32,9%.

El Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) quedó 0,1 puntos porcentuales por encima del 1,7% registrado en agosto. La medición interanual, en cambio, bajó desde el 33,3% del mes anterior. Así, septiembre interrumpió la desaceleración mensual de agosto, que había seguido al aumento del 2,9% de julio.

Cuatro divisiones concentraron el 64,9% del incremento del mes: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación. Los gastos vinculados con la vivienda y la compra de alimentos tuvieron un peso importante en el resultado general.

La división de vivienda aumentó 2,3% y aportó 0,47 puntos porcentuales al índice. Los principales impulsos provinieron de los ajustes en las expensas y los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,1%, con una incidencia de 0,37 puntos porcentuales. Dentro de ese grupo se destacó el incremento del 11,3% en verduras, tubérculos y legumbres. También contribuyeron las subas en carnes y derivados, del 1,3%, y en leche, productos lácteos y huevos, del 1,9%.

Los servicios volvieron a mostrar aumentos superiores a los bienes. Durante septiembre avanzaron 2%, frente al 1,6% de los bienes. La diferencia también se observó en el acumulado de enero a septiembre: los servicios subieron 26,4% y los bienes, 19%. En la comparación interanual, las variaciones fueron del 36% y del 27,6%, respectivamente.

La agrupación Resto IPCBA, que excluye los precios regulados y estacionales y se utiliza como aproximación a la inflación núcleo, registró un incremento mensual del 1,7%. Su variación interanual se desaceleró hasta el 31,6%.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,1%. En ese resultado incidieron las cuotas de educación formal y medicina prepaga, las tarifas residenciales de agua, gas y electricidad, y los boletos de subte y colectivos urbanos. La suba interanual de esta categoría se mantuvo en el 41,6%.

Los bienes y servicios estacionales avanzaron 2,3%, principalmente por los aumentos en verduras y prendas de vestir. En los últimos doce meses acumularon una variación del 19,8%.

La medición corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. El informe de inflación de septiembre para el conjunto del país será publicado por el INDEC el martes 13 de octubre.

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