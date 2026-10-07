La localidad santafesina de Chovet se prepara para realizar la primera edición de “Chovet Corre”, una competencia de atletismo organizada por el Gobierno local junto con Cronorav. La actividad está programada para el sábado 7 de noviembre de 2026, a partir de las 18:30, y contará con diferentes modalidades para corredores de distintas edades y niveles de preparación.

La propuesta contempla una prueba competitiva de 10 kilómetros, una distancia integrativa de 5 kilómetros y un recorrido recreativo de 2,5 kilómetros. Además, se anunció una actividad destinada especialmente a los niños, con el objetivo de ampliar las posibilidades de participación.

Cómo será el recorrido de Chovet Corre

La plaza central de Chovet será el punto de partida y llegada de los participantes. Desde allí, el circuito atravesará distintos sectores de la localidad, incluyendo el acceso principal y la nueva rotonda ubicada sobre la Ruta Provincial 96.

De esta manera, la competencia combinará tramos urbanos con sectores vinculados a los accesos de la localidad.

Por el momento, la información difundida no precisa el trazado completo de cada distancia ni las eventuales modificaciones en la circulación vehicular durante el desarrollo de la jornada.

La organización prevé recibir tanto a deportistas locales como a corredores provenientes de otras localidades del sur santafesino.

Cuánto cuesta la inscripción y qué incluye

Los interesados ya pueden anotarse mediante la plataforma de Cronorav, encargada de gestionar las inscripciones.

Según la información publicada, el valor general es de $35.000 para el kit completo, mientras que los corredores residentes en Chovet cuentan con una tarifa diferencial de $30.000.

La inscripción incluye una remera del evento, seguro para el corredor, kit de participación y medalla finisher, destinada a quienes completen el recorrido.

También se anunció la entrega de premios para los participantes mejor clasificados, de acuerdo con las distancias y categorías previstas.

No se detallaron en la publicación original los cupos disponibles, las categorías por edad ni las condiciones específicas de inscripción para la actividad infantil.

Una nueva propuesta deportiva para la región

“Chovet Corre” tendrá su primera edición como una iniciativa impulsada desde el Gobierno local y Cronorav, con la intención de incorporar una nueva actividad al calendario deportivo de la comunidad.

La diversidad de distancias permitirá la participación de corredores experimentados y de personas que prefieran completar trayectos más cortos, sin carácter competitivo.

Además, la inclusión de una modalidad infantil permitirá sumar a las familias a la jornada.

La realización del evento también implicará la utilización de espacios públicos y sectores de circulación de la localidad, por lo que se espera que los organizadores comuniquen los detalles operativos a medida que se acerque la fecha.

Los interesados pueden consultar las condiciones de participación e inscribirse a través de www.cronorav.com.ar.