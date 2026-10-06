Rosario Central empató 1-1 con Banfield este lunes como visitante, por la fecha 11 del torneo Clausura, gracias a un gol de Giovanni Cantizano cerca del final. Tomás Adoryán había puesto en ventaja al local antes del descanso. El equipo de Jorge Almirón tuvo dificultades para generar peligro y necesitó varias intervenciones de Jeremías Ledesma para mantenerse en partido.

El resultado dejó al Canalla tercero en la Zona B, con 19 puntos, igualado con Belgrano y a dos del líder Argentinos, cuando restan cinco fechas. En la tabla anual, Central quedó a cinco unidades de Independiente Rivadavia, al que recibirá el próximo domingo en Arroyito.

La igualdad llegó con una definición de Cantizano desde la medialuna: acomodó la pelota de derecha junto a un palo y venció a Diego Rodríguez. Hasta ese momento, Central había producido pocas situaciones de riesgo frente a un rival que acumuló oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró convertirlas.

Después de la conquista de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, Almirón mantuvo la base del equipo que disputó aquella final. Introdujo dos cambios: Ledesma reemplazó al lesionado Axel Werner en el arco y Alexis Soto ocupó el lateral izquierdo en lugar del suspendido Agustín Sández.

Durante el primer tiempo, Banfield limitó la participación de Ángel Di María y dificultó los avances de Central. El conjunto dirigido por Pedro Troglio tuvo una primera oportunidad cuando Ledesma no pudo despejar una pelota y Soto intervino casi sobre la línea, antes de que Adoryán pudiera empujarla.

Luego, el arquero canalla tapó un cabezazo de Federico Medina desde corta distancia y una definición de Adrián Balboa dentro del área. Sin embargo, no pudo detener el remate de media distancia de Adoryán, que pegó en el palo y entró en el ángulo superior derecho para establecer el 1-0 antes del entretiempo.

En el arranque del complemento, Central volvió a quedar expuesto ante los ataques locales. Banfield generó varias chances claras durante los primeros 20 minutos, aunque entre sus fallas en la definición y las respuestas de Ledesma dejó abierta la posibilidad del empate.

La visita recién amenazó el arco rival a los 24 minutos, cuando Fernández habilitó a Di María. Rodeado por defensores, el rosarino no alcanzó a definir y Cantizano tampoco pudo convertir en el rebote.

El propio Cantizano consiguió después la igualdad con su remate desde afuera del área. En los minutos finales, Central adelantó sus líneas y sumó jugadores en ataque, pero le faltó precisión para construir una jugada que le permitiera quedarse con la victoria.

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