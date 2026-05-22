En un nuevo episodio de Mateando, Josefina Rosas recibió a Nanci Lombardo, profesora de patín artístico y competitivo, quien compartió detalles de su historia dentro de la disciplina y los objetivos que se vienen para este año.

Durante la entrevista, Lombardo recordó sus comienzos en Rosario, su etapa como patinadora y el camino que la llevó a convertirse en profesora. También destacó el crecimiento del grupo de trabajo que la acompaña actualmente, integrado por docentes, patinadoras y familias que sostienen la actividad.

Uno de los anuncios más importantes fue la realización de una fecha de la Copa Millennium en Villa Cañás. La competencia se desarrollará el 27 y 28 de junio en el espacio de Bomberos Voluntarios, con la participación de más de 185 patinadores de distintas localidades.

Lombardo remarcó que será un hecho histórico para el club, ya que desde hace años buscaban la posibilidad de ser sede. Además, sostuvo que el patín no solo forma deportistas, sino también valores como la constancia, el compañerismo y la capacidad de levantarse después de cada caída.

La profesora también adelantó que el 12 de junio se realizará una muestra de patín, donde se podrá ver el trabajo de los grupos recreativos y competitivos. El objetivo, según expresó, es seguir acompañando el crecimiento deportivo y humano de cada patinadora y patinador.