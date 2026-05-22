La directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 652 José Manuel Estrada, Noelia Juarros, estuvo en los estudios de Sonic TV junto a Oscar Andrés Canavese, donde repasó la actualidad de la institución educativa, las capacitaciones disponibles y los desafíos que enfrenta la formación de jóvenes y adultos en la actualidad.

Durante la entrevista, Juarros señaló que la escuela continúa manteniendo y mejorando sus instalaciones a través del trabajo conjunto con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el acompañamiento de la cooperadora. Además, recordó que durante el aniversario número 75 de la institución se realizaron distintas mejoras para seguir brindando espacios adecuados para alumnos y docentes.https://youtu.be/VbJ2MWNbI54

Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 120 alumnos y ofrece diversas capacitaciones. Entre ellas se encuentran niveles de inglés, modista-modelista-patronista, informática y cursos vinculados a tareas administrativas y contables. Según explicó, algunas propuestas permiten una rápida inserción laboral y muchos estudiantes logran desarrollar sus propios emprendimientos.

Uno de los temas abordados fue la incorporación de nuevas tecnologías en la enseñanza. En ese sentido, Juarros indicó que el uso de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial ya forma parte de los contenidos que se trabajan en las aulas y que hoy resulta necesario adaptarse a las nuevas demandas educativas y laborales.

Además, la directora destacó distintos proyectos que la institución lleva adelante junto a otras entidades educativas. Entre ellos mencionó las actividades articuladas con la Escuela Especial y el Taller Protegido, espacios de informática para adultos mayores y talleres específicos que buscan fortalecer la integración y el aprendizaje.

Por otra parte, recordó que todavía existen posibilidades de incorporarse a algunos cursos para quienes cuenten con conocimientos previos demostrables, remarcando la importancia de continuar apostando a la capacitación como una herramienta que amplía oportunidades laborales y personales.