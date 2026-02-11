El Gobierno negocia cambios y la inflación fue 2,9%

El Gobierno nacional encara una jornada clave en el Congreso con la discusión de la reforma laboral, que ingresará al recinto con cambios significativos para garantizar su media sanción. En paralelo, se conoció que la inflación de enero fue del 2,9%, acumulando 32,4% en los últimos doce meses.

La estrategia del Ejecutivo fue aceptar ajustes en puntos sensibles del proyecto para asegurar el respaldo de aliados y gobernadores. Entre las principales modificaciones, se eliminó la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, un reclamo central de mandatarios provinciales que condicionaban su apoyo.

En cuanto a los aportes sindicales, se acordó que seguirán siendo obligatorios hasta 2028 y luego pasarán a ser voluntarios. La misma lógica se aplicará a los aportes a cámaras empresariales. De esta manera, la discusión de fondo sobre el financiamiento sindical quedará para una próxima gestión.

Desde el oficialismo reconocen que el objetivo es aprobar “la ley posible”, aun cuando implique resignar puntos considerados centrales. La negociación incluyó contactos con sectores gremiales, que lograron mantener fuera del debate el esquema de aportes a obras sociales.

Mientras tanto, el dato de inflación marcó el pulso económico de la jornada. El 2,9% informado para enero representó el primer índice tras la salida de Marco Lavagna del Indec. Aunque el dólar mostró cierta estabilidad en las últimas semanas, la preocupación oficial se concentra en la recaudación impositiva, que acumula seis meses consecutivos de caída en términos reales.

En el plano político, la discusión legislativa se suma a otros frentes abiertos para el Gobierno: tensiones con el sector industrial, cuestionamientos por licitaciones en empresas estatales y reacomodamientos en la oposición, como el avance de Axel Kicillof en el PJ bonaerense.

El escenario combina negociación parlamentaria, presión económica y disputas internas, en una semana que asoma determinante para la agenda oficial.