Avanza la construcción del nuevo playón deportivo en Chapuy
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
Fue una jornada extendida con actividades nocturnas, juegos, cena y baile, pensada para compartir y fortalecer el compañerismo.Chapuy28/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Escuela de Verano de Chapuy llevó adelante una jornada especial denominada Fogón 2026, una propuesta que se extendió hasta la noche y que permitió a los niños disfrutar de una experiencia diferente.
Durante la actividad, los chicos participaron de juegos nocturnos, compartieron la cena, bailaron y vivieron un momento de encuentro marcado por la alegría y las risas, en un clima de compañerismo y diversión.
Desde la institución, las docentes destacaron el valor de este tipo de iniciativas, que fortalecen los vínculos entre los participantes y generan recuerdos significativos en el cierre de la temporada de verano.
Además, las profes de la Escuela de Verano agradecieron especialmente la colaboración de Aldo Fernández y Guillermo Morales, quienes acompañaron y colaboraron durante la cena de la jornada.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026