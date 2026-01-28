La Escuela de Verano de Chapuy vivió el Fogón 2026

Fue una jornada extendida con actividades nocturnas, juegos, cena y baile, pensada para compartir y fortalecer el compañerismo.

La Escuela de Verano de Chapuy llevó adelante una jornada especial denominada Fogón 2026, una propuesta que se extendió hasta la noche y que permitió a los niños disfrutar de una experiencia diferente.

Durante la actividad, los chicos participaron de juegos nocturnos, compartieron la cena, bailaron y vivieron un momento de encuentro marcado por la alegría y las risas, en un clima de compañerismo y diversión.

Desde la institución, las docentes destacaron el valor de este tipo de iniciativas, que fortalecen los vínculos entre los participantes y generan recuerdos significativos en el cierre de la temporada de verano.

Además, las profes de la Escuela de Verano agradecieron especialmente la colaboración de Aldo Fernández y Guillermo Morales, quienes acompañaron y colaboraron durante la cena de la jornada.

