Un grave accidente vial ocurrido este martes, minutos antes del mediodía, dejó como saldo la muerte de una mujer y una niña oriundas de Hughes, en un tramo de la Ruta Nacional 8 correspondiente a la jurisdicción de Colón.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 283, frente al puesto de la Policía Caminera ubicado cerca del límite interprovincial entre Buenos Aires y Santa Fe, en sentido hacia Wheelwright. Por causas que se encuentran bajo investigación, colisionaron un automóvil Volkswagen Vento blanco y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen.

El auto era conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en Venado Tuerto, mientras que la motocicleta era guiada por una mujer de 31 años que viajaba acompañada por una niña de 9. Como consecuencia del fuerte impacto, ambas ocupantes del rodado menor fallecieron en el lugar.

En tanto, el conductor del automóvil fue trasladado al hospital de Colón, donde los profesionales médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

Tras el hecho, el tránsito sobre la ruta fue asistido sin interrupciones totales, con desvíos preventivos para permitir el trabajo de los servicios de emergencia. En el lugar intervinieron efectivos de Policía Vial, personal de Corredor Vial, CPR y Policía Científica, que quedó a cargo de las pericias para determinar la mecánica del choque.