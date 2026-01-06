Secuestran celulares y ropa tras dos robos en viviendas
La ciudad de Rosario atraviesa un comienzo de año marcado por la violencia. Entre el atardecer del viernes 2 y la tarde del domingo 4 de enero se registraron tres homicidios en distintos puntos de la ciudad, todos bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.
El primero de los hechos ocurrió el viernes cerca de las 18:45, cuando fue hallado el cuerpo de un adolescente en una cancha de fútbol infantil del Club Atlético Libertad, ubicada en calle Riobamba al 5900, en la zona oeste. La víctima fue identificada como Yair Thiago González, de 16 años. Tras las pericias realizadas en el Instituto Médico Legal, se confirmó que falleció como consecuencia de disparos de arma de fuego en el cráneo. La investigación quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.
El segundo homicidio se registró el sábado 3, poco después de las 22, en inmediaciones de Platón y Romero de Pineda, en barrio San Martín Sur, debajo del puente de avenida Circunvalación. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones. La víctima, Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, fue trasladada por el Sies al hospital de emergencias, donde ingresó sin vida tras recibir un disparo en la espalda.
El tercer crimen ocurrió el domingo 4 alrededor de las 18:50, en calle Campbell al 2800, entre Virasoro y Rueda, en barrio Villa Nueva, detrás del cementerio La Piedad. Allí fue asesinado Agustín Rojas, de 28 años, quien se encontraba dentro de un automóvil Volkswagen Golf. Según indicaron vecinos, el ataque habría sido perpetrado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. En el lugar se secuestraron vainas calibre .380 y un proyectil deformado.
En los tres casos, la fiscal dispuso el traslado de los cuerpos al Instituto Médico Legal y la intervención del gabinete criminalístico y de la división Homicidios de la Policía de Investigaciones, además del relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.
De acuerdo a datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública, elaborados en conjunto por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya son tres los homicidios registrados en lo que va de enero en el departamento Rosario, todos ocurridos en la ciudad cabecera.
