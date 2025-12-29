El presidente Javier Milei calificó como “innegociable” la cuestión de las Islas Malvinas durante una entrevista concedida al diario británico The Telegraph, en la que reafirmó la histórica postura argentina sobre la soberanía del archipiélago.

“Nunca renunciaremos a nuestro reclamo”, sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que su Gobierno buscará fortalecer el comercio internacional sin perder de vista los riesgos geopolíticos. En ese marco, Milei aseguró que todo acercamiento económico debe evaluarse dentro del actual escenario global.

Durante la entrevista, el Presidente volvió a manifestar su alineamiento con Estados Unidos y elogió al exmandatario republicano Donald Trump. Además, expresó duras críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusó de utilizar recursos estatales para expandir el comunismo en la región.

Por otro lado, Milei planteó su visión sobre el escenario internacional actual y sostuvo que el eje del debate global ya no pasa por la globalización, sino por la geopolítica. En ese sentido, describió un mundo dividido en bloques de influencia encabezados por China, Rusia y Estados Unidos.

Finalmente, el jefe de Estado calificó a su gestión como “el mejor gobierno de la historia” y reafirmó el rumbo económico adoptado desde el inicio de su mandato, asegurando estar cada vez más convencido de las decisiones tomadas.