Nuevo volantazo en Atlético Tucumán: se fue Pusineri

Sinner lo dio vuelta ante Zverev y conquistó Viena pese a los calambres
El italiano remontó un duro partido ante el alemán y se quedó con el título del ATP 500 de Viena, su cuarto campeonato de la temporada.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.Deportes27/10/2025GASTON PAROLA
Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán. La decisión fue tomada este domingo por la dirigencia del club tras varios días de incertidumbre y reuniones internas. En su lugar, asumirá de manera interina Hugo Colace, actual entrenador de la Reserva, hasta el final del Torneo Clausura.
El clima en el Decano atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. El pasado miércoles, el plantel difundió un comunicado en el que manifestó su descontento con los dirigentes, acusándolos de desatender las necesidades del equipo. “Nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, señalaron los futbolistas.
Pusineri, que había sido despedido el 22 de octubre y luego ratificado al día siguiente, finalmente acordó su salida definitiva. En este segundo ciclo al frente del equipo, dirigió 28 partidos con 10 victorias, 4 empates y 14 derrotas, alcanzando un 40% de efectividad.
El conflicto se agudizó tras la derrota ante San Lorenzo, cuando parte del público insultó al plantel y Leandro “Loco” Díaz reaccionó enfrentando a un hincha. Desde entonces, la tensión creció tanto en el vestuario como en la relación con los simpatizantes.
Hugo Colace, de 40 años, llegó al club a fines de 2024 y acumuló 31 encuentros al mando de la Reserva, con un balance equilibrado de 11 triunfos, 10 empates y 10 caídas. Su primera presentación al frente del primer equipo será el próximo sábado 1° de noviembre, cuando Atlético visite a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura.
