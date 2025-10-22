El plantel de Atlético Tucumán rompió el silencio y apuntó contra la dirigencia

La tensión en Atlético Tucumán llegó a un punto crítico. Luego de la derrota ante San Lorenzo y de varios días de malestar puertas adentro, el plantel profesional difundió un comunicado en redes sociales en el que cuestionó con dureza a la dirigencia encabezada por Mario Leito.

En el texto, los futbolistas asumieron “el error de no haber expuesto antes la situación” y explicaron que la medida de no concentrar antes del encuentro con el Ciclón no tuvo que ver con un reclamo salarial. “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia. Nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, expresaron.

Los jugadores también pusieron el foco en las condiciones internas del club: “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso. También sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”.

El comunicado cerró con un mensaje hacia los hinchas, intentando separar su reclamo del enojo popular tras la caída ante San Lorenzo. “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”, concluyeron.