En una jornada marcada por el repunte de la demanda en el mercado cambiario, el dólar volvió a subir este jueves 24 de abril y se posiciona cerca del promedio de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno nacional. La divisa norteamericana mostró variaciones en todos los segmentos, lo que generó atención tanto entre los operadores financieros como en los sectores productivos.

El dólar mayorista se ubicó en $1.170, mientras que en el Banco Nación se vendía a $1.195. En el mercado financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) escaló 1,6% y alcanzó los $1.201,20, en tanto que el MEP avanzó 1,4%, hasta los $1.184,87. Por su parte, el dólar blue cerró la jornada en $1.225 para la venta.

Estas cotizaciones se producen en medio de un crecimiento significativo en la liquidación del agro, que pasó de US$ 159 millones el martes a US$ 241 millones este jueves, marcando el ritmo diario más alto desde el 19 de febrero (US$ 330 millones). Según datos del mercado, el sector agroindustrial promedió US$ 159 millones diarios en las seis jornadas posteriores a la implementación del esquema de bandas de flotación, que establece un rango entre los $1.000 y $1.400.

Analistas coinciden en que el reciente repunte del dólar responde a un aumento en la demanda de divisas por parte de los importadores, quienes buscan cubrirse ante posibles movimientos futuros del tipo de cambio. Aunque la situación aún se encuentra dentro del rango previsto por la banda, la proximidad al promedio de $1.200 genera expectativas sobre el comportamiento del mercado en las próximas semanas.