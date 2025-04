Viviana Canosa y su abogado, Juan Manuel Dragani, hablaron con Franco Mercuriali para el programa TN Central y sorprendieron al asegurar que nunca mencionaron a Lizy Tagliani en el tema de abuso de menores.

“Son como varias cosas que se fueron mezclando todas. Por un lado, yo cuento que la escucho a Marcela Tauro contar el episodio que todos conocen, como mujer me identifico, me duele, me da pena, después la vuelvo a escuchar con Yani Latorre, que es amiga, y ahí es como que me recorrió una emoción por el cuerpo que dije ‘uy, la verdad que yo la pasé mal con esto, con esto, con esto, cuando laburábamos juntas, y también rescato un montón de cosas positivas”, detalló Canosa.

“Ese es un tema, y después apareció otro tema, y después van apareciendo otros temas. A ver, ayer hablábamos con Rial, y había un tema que era, digamos, que yo ayer llegué hasta el caso Loan, pero que el tema caso Loan o Tim Ballard no tenía nada que ver con el caso Lizy de la peluquería, o con el segundo caso, que era mucho más amplio, de Comodoro, y yo entiendo que se mezcla todo porque son un montón de cosas”, siguió la conductora de “Viviana en Vivo”.

Su abogado intercedió y aclaró: “Nosotros no estamos notificados de ninguna medida cautelar, ni bozal legal, creo que el canal tampoco, lo único que recibimos fue unas cartas documentos, simplemente eso".

"Ahora, como yo dije el día lunes, antes de interponer esta denuncia, una cosa es lo que dijo Viviana al aire, que es su verdad, y siempre que te avale la verdad es mucho más fácil ir a la Justicia, y otra cosa muy distinta es la denuncia que formulamos hoy en Comodoro Py. Ella está diciendo que nosotros la acusamos, que Viviana la acusó, de abuso sexual de menores. Nunca dijo mediáticamente ese término, ni le endilgó semejante delito. Lo que Viviana dijo, lo dijo la Justicia. Después la cuestión mediática, lo que contó Viviana del robo en su casa, eso es una cuestión que a Viviana le avala la verdad, y que cuando te avala la verdad es mucho más fácil en la vida. Entonces, después ella podrá hacer una querella por calumnias e injurias, bueno, lo afrontaremos, no hay inconveniente” concluyó el abogado de Canosa.