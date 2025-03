La eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid sigue generando controversia, particularmente por la anulación del penal ejecutado por Julián Álvarez. El árbitro Szymon Marciniak, encargado de dirigir la polémica jugada, habló por primera vez sobre la decisión que dejó a muchos jugadores, técnicos y fanáticos desconcertados.

En una entrevista exclusiva para el portal árabe WinWin, Marciniak desmintió las versiones que indicaban que Kylian Mbappé había alertado sobre la irregularidad del penal. “Esto es completamente falso”, afirmó el árbitro. Además, aclaró que desde un inicio observó un “99% de posibilidades de un doble toque” por parte de Álvarez, situación que fue corroborada por el VAR, cuyo árbitro, Tomasz Kwiatkowski, validó la decisión tras un chequeo exhaustivo.







Marciniak, quien también arbitró la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia, destacó la singularidad de la situación: “Nunca me había encontrado con una jugada así en mi carrera, pero los jugadores conocen las reglas”. El árbitro resaltó la importancia de seguir las normativas, especialmente en instancias decisivas como la que se vivió en el Estadio Metropolitano.

El atacante argentino, por su parte, no se expresó públicamente sobre la jugada, aunque en su círculo cercano comentó que no sintió un toque de la pelota con su otra pierna al ejecutar el penal. A pesar de ello, el Atlético de Madrid mostró su frustración por lo que detectó un "error en el uso del VAR". Según el club, no se mostró el chequeo de la tecnología ni en las pantallas del estadio ni en la retransmisión televisiva, lo cual, según el reglamento, debería haber hecho.

A raíz de esta controversia, la UEFA emitió un comunicado oficial en el que confirmaba que, aunque mínimo, Álvarez tocó el balón con el pie parado antes de ejecutar el disparo. La entidad también anunció que debatirá con la FIFA y el IFAB sobre si la regla debería revisarse, especialmente en casos donde el doble toque es claramente involuntario.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, expresó sus dudas sobre el fallo arbitral. En la rueda de prensa posterior al partido, comentó que, a su juicio suficiente, la pelota no se movió lo como para justificar un doble toque, aunque ganó la decisión del VAR.







La eliminación de su equipo en la Champions ha dejado una profunda sensación de injusticia en los jugadores y directivos del Atlético de Madrid, que ahora deben centrarse en el próximo desafío de la Liga, donde se enfrentarán al Barcelona este domingo.