Boca Juniors afrontará su próximo encuentro ante Defensa y Justicia sin la presencia de Ander Herrera, quien quedó descartado por una molestia muscular. El mediocampista español sufrió una sobrecarga en su derecho isquiotibial durante los entrenamientos previos al partido, lo que le impidió entrenar con normalidad y fue confirmado como baja para el encuentro del domingo.

El cuerpo médico del club indicó que los estudios realizados no revelaron un desgarro, pero sí una pequeña lesión muscular. Ante el parate por la fecha FIFA, que le dará dos semanas de descanso al fútbol argentino, se tomó la decisión de preservar a Herrera para evitar complicaciones mayores. Este será el segundo episodio en el que Herrera se pierde un encuentro por lesión, ya que en la primera fecha del torneo, tras su debut, sufrió un desgarro que lo dejó fuera de cinco partidos.

Mientras tanto, Kevin Zenón, quien venía mostrando un buen rendimiento, también es duda para el enfrentamiento con Defensa y Justicia. El volante no se entrenó a la par del grupo debido a una molestia física y será evaluado en el próximo entrenamiento para determinar si podrá ser parte de los convocados. Por su parte, el defensor Nicolás Lema no estará disponible para el cuerpo técnico, ya que también arrastra una lesión y no figura entre los convocados para este partido.

Boca viene de una racha positiva, con cinco victorias consecutivas, y Fernando Gago buscará mantener el buen nivel del equipo a pesar de las bajas. Tras el parate por la fecha FIFA, Herrera tendrá más de dos semanas para recuperarse y volver a la competencia para el duelo ante Newell's Old Boys.