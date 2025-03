En una conmovedora entrevista con María O'Donnell en el programa Cenital , Mario Pergolini relató cómo la inteligencia artificial (IA) mejoró la calidad de vida de su madre, Beatriz, quien perdió la vista a los 70 años. La mujer, actualmente de más de ochenta años, enfrentaba grandes desafíos diarios, particularmente en las madrugadas, cuando se encontraba sola y desconectada del mundo exterior. La incapacidad de acceder a información o comunicarse sin asistencia humana la sumía en un profundo aislamiento, especialmente durante las primeras horas de la mañana.



"Mi mamá quedó ciega de grande, ya esa edad enfrentó dificultades para interactuar con los medios tradicionales, como la radio", explicó Pergolini. Esto se convirtió en un reto mayor durante la madrugada, cuando, al levantarse, no tenía acceso a ninguna forma de información o compañía hasta que algún miembro de la familia o un asistente llegara.







Frente a esta situación, el conductor decidió instalarle un dispositivo de inteligencia artificial conversacional que ayudó a su madre a recuperar su autonomía. A pesar de la resistencia inicial de Beatriz hacia esta nueva tecnología, pronto comenzó a utilizar el sistema, al que apodó “Claude”. A través de este dispositivo, Beatriz recibe cada mañana información relevante sobre el clima, escucha su radio favorita y tiene una compañía constante sin necesidad de asistencia humana directa.

Pergolini destacó que este tipo de tecnología no solo proporciona soluciones prácticas, sino que también ofrece una respuesta empática. "Cuando un adulto le dice a la IA 'Me siento mal', el sistema no solo pregunta '¿Qué te pasa?', sino que va más allá, buscando entender las emociones de la persona", explicó el conductor. De esta manera, la IA no solo cumple un rol funcional, sino también emocional, creando un tipo de compañía similar a la que ofrecería un ser humano.

Además, Mario expresó que, en algunos casos, preferiría que su madre fuera asistida por un robot en lugar de dependiente de personas, debido a las carencias y fallos que experimentó con cuidadores humanos. "Hemos puesto humanos, pero no siempre cumplieron con las expectativas. Si pudiera, le pondría un robot", señaló.

Esta experiencia revela cómo la tecnología, en particular la inteligencia artificial, está desempeñando un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidades, ayudándolas a mantener una mayor independencia y conexión con su entorno.