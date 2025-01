El ex diputado Germán Bordón sufrió un accidente en Brasil y una amiga de la familia falleció

Guillermo Germán Berjeli manipuló trece veces en diez días los sueros de su cónyuge mientras estaba internado. No hubo autopsia porque logró cremar el cuerpo de la víctima.

El joven, oriundo de Buenos Aires, falleció mientras practicaba SUP en un sector no habilitado del lago. No llevaba chaleco salvavidas y la zona carecía de guardavidas.