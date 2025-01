El culebrón del verano entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez sigue sumando capítulos, manteniendo a los fanáticos del mundo del espectáculo atentos a cada nuevo movimiento. Sin embargo, la inesperada aparición de un viejo protagonista como Maxi López no solo añadió un nuevo giro al caso, sino que reavivó un conflicto que parecía pertenecer al pasado, enfrentando nuevamente al exfutbolista con el delantero del Galatasaray, quien supo ser su amigo.

Rodeado por un enjambre de micrófonos que buscaban una respuesta sobre los polémicos chats filtrados, Maxi López declaró: “Bueno, no pasa nada… Cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace (Icardi). Lo que él diga o haga, es cosa de él. Hay que ver si las chicas (sus hijas Francesca e Isabella) quieren estar con él. Mi relación con Wanda está super tranquila. Pasamos un momento en familia”.

Pero Alejandro Castelo, periodista y cronista de LAM, ciclo conducido por el reconocido Ángel de Brito, no se conformó y decidió redoblar la apuesta: “¿Alguna vez le pudiste decir a Mauro las cosas que pensas?”. Acto seguido, el ex delantero apuntó: “No, porque nunca me quiso enfrentar, nunca me quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”.

Los fuertes mensajes de Icardi contra Maxi López

Tras su mediática y resonante separación, Mauro Icardi y Wanda Nara intercambiaron mensajes, los cuales fueron revelados por el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y apuntan contra Maxi Lopez: “Es un muerto de hambre que se hizo el vivo durante diez años”, escribió el atacante del Galatasaray de Turquía.

La conversación, que está en manos de la Justicia por la denuncia que tiene la conductora contra el futbolista, continúa con la respuesta de Wanda: “Pretendo tener buena onda con los que quiero. No voy a dejar de tener amigos”.

“Vos te hacés la viva. Nadie te dijo que dejes tus amistades", contestó el deportista. “Es mi vida y yo elijo a quien perdonar o no”, retrucó la modelo.Desde entonces, la discusión se transformó en un monólogo a cargo de Icardi: “Arruinaste una relación de una década mandando un mensajito a (Luis) Ventura y un comunicado pedorro, en vez de hablar con tu marido”, inició el exatacante de la Selección Argentina.

“¡No te lamentes de nada! Y después venís con que ´soy mala persona´, con que ´hago todo para lastimarte´ ¡Metés al gordo pelotu… de Maxi haciéndote la viva en mi casa! ¡Te aviso que te voy a volar de ahí!", concluyó el rosarino de 31 años, autor de 124 goles con la casaca de Inter de Milán.