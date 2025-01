Neymar reveló que la llegada de Messi a PSG provocó celos en Mbappé: "Tuvimos una pequeña pelea"

Mientras termina de resolver su futuro, con la MLS como potencial destino, Neymar le brindó una entrevista al exfutbolista Romário en la que confesó que la llegada de Lionel Messi a Paris Saint-Germain produjo celos en Kylian Mbappé y rompió la relación entre el brasileño y el francés.

"Tuve pequeños problemas con él. Tuvimos una pequeña pelea, pero al principio fue fundamental. Venía a mi casa y cenábamos juntos... Pero cuando llegó Messi, se puso celoso, no me quería compartir con nadie y ahí empezaron las peleas y problemas entre nosotros", sostuvo el crack brasileño, confirmando así la existencia de rispideces en aquel vestuario parisino que, hasta ahora, habían sido un secreto a voces.

Lo cierto es que, a pesar de esas diferencias que señala Neymar, los tres siempre mantuvieron un perfil profesional y jamás hicieron públicas estas cuestiones durante su estadía en el club francés. De todas maneras, está claro que el paso de los tres jugadores por PSG estuvo lejos de ser el deseado, sin haber podido ganar la Champions League, el esquivo título para la escuadra parisina.

Asimismo, a pesar de estos celos que señala Neymar, Mbappé ha tenido palabras elogiosas cada vez que se refirió a Messi en el pasado y, de hecho, confesó extrañar la sociedad que ambos construyeron en la Ligue 1: "Siempre se extraña jugar con Messi. Para un delantero como yo al que le gusta ir a los espacios, con él vas con la seguridad de que puedes tener el balón. Era un lujo que casi solo él podía darte. Más allá de eso, jugar con Messi fue realmente especial".

Jorge Jesús descartó a Neymar para el futuro inmediato de Al Hilal

Al margen de sus palabras respecto de su estadía en PSG, lo cierto es que los días de Neymar en Al Hilal están contados. Es que, mientras el brasileño se recupera de una grave lesión, el entrenador sostuvo que el delantero no rindió al nivel esperado y que deben liberar un cupo para llenar su lugar.

El delantero quedó fuera de la lista de inscritos para el Campeonato Saudí, debido a las estrictas reglas del torneo, que permiten un máximo de diez jugadores extranjeros mayores de 23 años. "No es fácil. Tenemos que liberar un cupo para inscribir a Neymar, pero ahora mismo no está en condiciones", explicó Jesús, dejando entrever la complejidad de contar con el brasileño en el torneo local.

"Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él", destacó Jorge Jesús.