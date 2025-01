Hasta el momento, Lucas Martínez Quarta fue el último de los refuerzos de River en este mercado de pases y ya se sumó a la pretemporada en San Martín de los Andes. Si bien se estima que acompañe a Germán Pezzella en la zaga central, Marcelo Gallardo ya ha pegado un volantazo con el Chino durante su primera etapa en el Millonario para ganar un partido.

Precisamente, en febrero de 2020, en un encuentro entre el conjunto de Núñez y Unión en Santa Fe, el Muñeco planteó en cancha una línea de tres defensores, con Martínez Quarta como stopper derecho. En aquel entonces, el entrenador buscaba la solidez junto a Robert Rojas y Javier Pinola, mientras que Milton Casco y Gonzalo Montiel -a detalles de efectuarse su retorno- se integraran al medio.

Sin embargo, el equipo comandado por Leonardo Madelón contrarrestó con un 5-4-1 e incomodó durante más de 25 minutos a River, que no había logrado plantarse en el terreno de juego ni en la marca ni en el dominio de la pelota.

"Lo que hizo Unión nos complicó al principio porque Madelón nos había hecho un planteo de acuerdo a la disposición nuestra de tres centrales. Nos estaba sobrando gente atrás y nos faltaba gente en el medio. No podíamos agarrar la pelota y decidí cambiar para ordenarnos", sostuvo Gallardo en la posterior conferencia de prensa.

A los 28 minutos, el DT decidió que Juan Fernando Quintero entrara en lugar del Chino, quien estaba amonestado. "Juan (Quintero) entró bien, mientras estuvo fresco y aguantó físicamente estuvo bien, nos dio calidad y control", añadió el Muñeco.

Claro está que la decisión no le gustó al defensor, que encaró hacia el banco de suplentes a paso lento y con fastidio. De hecho, Gallardo debió acercarse a saludarlo y, luego, explicó que comprendía el enojo de su dirigido: "Le dije que era un cambio, una modificación táctica, y nada más. Él lo entiende perfectamente. Uno busca soluciones en beneficio del equipo, más allá de la amargura porque no le gusta salir. ni mucho menos. Pero se entiende".

El partido entre River y Unión tuvo sus emociones recién comenzada la segunda parte. Primero golpeó el Tatengue tras un cabezazo de Walter Bou en el primer palo, pero rápidamente el Millonario lo dio vuelta con tantos de Ignacio Fernández y Robert Rojas para el 2-1 final. El particular cambio le salió bien a Gallardo y ahora volverá a contar con un Martínez Quarta renovado y más experimentado.

Cómo llega Martínez Quarta a River

En la segunda parte del año, en la Fiorentina, el Chino sumó algunas suplencias más en la Serie A y dejó de ser una pieza clave. De hecho, estuvo en el banco en los últimos tres del campeonato local, pero dijo presente de titular en siete de los ocho compromisos de la UEFA Conference League (ante The New Saints se lo perdió por estar suspendido). ¿Cuál fue la buena noticia? Lució la cinta de capitán en varios duelos, lo que demuestra que se ha ganado un lugar no solo en el once, sino también por referente del plantel.

Disputada la mitad de la última temporada, MQ acumuló 16 encuentros y cuatro tantos, un dato que también refleja el aumento de su cuota goleadora en el cuadro que hoy comanda Raffaele Palladino. El aspecto negativo es que no pudo volver a la Selección luego de la final frente a Colombia de la Copa América, en los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.