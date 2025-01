Como sucede antes del inicio de cada torneo, los técnicos tienen que tomar drásticas decisiones y comunicarles a algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta. En Tigre ocurrió con Ezequiel Forclaz, quien no hará la pretemporada bajo las órdenes de Diego Dabove. Tan mal le cayó la noticia al volante que explotó en sus redes sociales y hasta expresó su fanatismo por Chacarita, clásico de los de Victoria.

En medio de un vivo en su cuenta de Instagram, y todavía con las pulsaciones a mil por haber sido relegado del plantel profesional, el joven mediocampista no tuvo ni un filtro al contestar los mensajes de los hinchas del Matador: “¿Cómo no me voy a ir de Tigre? Si me echaron como un perro… Me echaron como un put…, la conch… de su madre”.

Lejos de calmarse, Forclaz, con 50 partidos en su espalda, cinco goles y dos asistencias, siguió arremetiendo contra el club que lo vio nacer futbolísticamente y sacó a relucir su pasión funebrera: “Qué me importa. Aguante Chaca”.

Su contrato en Tigre finaliza recién en diciembre de 2026, pero es un hecho que dejará de defender la camiseta azul y roja en esta temporada. La relación con los hinchas se quebró totalmente después de sus picantes dichos y no hay vuelta atrás.

Forclaz, hoy de 21 años, llegó al Matador tras su paso por Vélez y se sumó a la Novena División hasta llegar a la Primera, donde rápidamente demostró sus condiciones, a tal punto que fue seguido de cerca por algunos clubes del exterior. De hecho, tiempo atrás llegó una propuesta de Rusia, por parte de Krylia Samara, para comprarlo en un millón de dólares, pero la dirigencia la rechazó y se terminó quedando hasta ahora.