Gustavo Costas todavía no arregló su continuidad con Racing y ante la incertidumbre en Avellaneda apareció Santos en la escena, que al no alcanzar un acuerdo con Gustavo Quinteros ahora apunta sus cañones al campeón de la Copa Sudamericana 2024.

Según Ge Globo, el Peixe ante las demoras en las charlas con Quinteros, que este domingo logró gritar campeón con Vélez en la Liga Profesional 2024, abrió los canales de comunicación con el entorno de Costas en búsqueda de cerrar a un nuevo entrenador para empezar a trabajar de cara a una pretemporada ya programada en enero en Estados Unidos.

Es por esa dilaciones que en la búsqueda por el entrenador de Vélez que ahora el mandamás de Racing es quien se encuentra en pole position para tomar las riendas del gigante paulista que en 2025 regresará al Brasileirao tras un año en la Série B.

Sin embargo, en Brasil tampoco bajan a Quinteros de la pelea aunque reconocen que el DT santafesino naturalizado boliviano cuenta con grandes chances de permanecer en Liniers en el próximo año, en búsqueda de retener su corona en el plano local y tratar de pelear también en el plano internacional.

Racing y Costas, lejos de un acuerdo: cómo siguen las negociaciones

Sebastián Saja y Gustavo Costas tuvieron su primera reunión luego del triunfo electoral de Diego Milito para resolver la continuidad del entrenador al frente de Racing, aunque la misma no dejó el resultado que las partes hubiesen deseado y dejó más dudas que certezas en lo que respecta a la renovación de su contrato.

El diálogo entre el DT campeón de la Copa Sudamericana y el flamante manager no trató del inminente mercado de pases ni la situación de Juan Fernando Quintero sino que fue íntegramente sobre su vínculo contractual con la institución. La primer propuesta económica para el entrenador no terminó de convencer y todo indica que siguen lejos de encontrar un punto medio entre las partes, aunque desde ambos lados sostienen el optimismo de poder llegar a un acuerdo que signifique la continuidad del ciclo para ir en búsqueda de la Copa Libertadores en 2025.

Tal es la predisposición que está pautada una nueva reunión en los próximos días, en donde el deseo de acordar la extensión del contrato de Costas permanece intacto; pese al contratiempo inicial en las charlas. Desde el club incluso afirman que la propuesta mejorada ya fue presentada, por lo que se espera una nueva respuesta en los próximos días.

Qué fue lo último que dijo Costas sobre su continuidad en Racing

Luego del triunfo por sobre River para cerrar el año donde lograron ponerle punto final a la espera de 36 años por un título internacional, el DT se refirió al inminente vencimiento de su contrato en vísperas a las elecciones que proclamaron como vencedor a Diego Milito.

"No puedo analizar nada porque no sé si me voy a quedar o no me voy a quedar. Hasta el 31 de diciembre, me quedo", disparó el DT con un tono jocoso, aunque a la hora de extenderse sobre el asunto eludió el bulto: "No voy a hablar del tema este, yo quiero siempre lo mejor para Racing, que está por arriba de todos nosotros, los nombres, llámese como se llame, sea ídolo o no".