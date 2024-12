Un avión privado Challenger 300, propiedad de la familia Brito, sufrió un grave accidente al despistar en el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires. La aeronave, que regresaba de Punta del Este, impactó contra viviendas cercanas al predio tras un aparente fallo en el aterrizaje.

Fuentes aeronáuticas informaron que el avión "entró pasado en la pista y, por razones aún desconocidas, no pudo frenar, despistando hacia las viviendas linderas". Como resultado del siniestro, fallecieron el piloto y el copiloto, cuyas identidades aún no fueron reveladas. Además, tres personas que no viajaban en la aeronave resultaron heridas y están siendo atendidas en hospitales locales.

El impacto generó un incendio que afectó no solo la aeronave, sino también un auto y una moto estacionados en la zona. Vecinos de la zona reportaron una columna de humo negro visible a varios kilómetros.

El operativo de emergencia incluyó la participación de Bomberos Voluntarios, la Policía Bonaerense y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes evacuaron a las familias cercanas y resguardaron el perímetro.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa e inspeccionó el lugar del accidente. Por su parte, peritos de la Policía Federal y de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) trabajan en determinar las causas del siniestro, mientras que las imágenes de cámaras de seguridad ya fueron puestas a disposición de los investigadores.