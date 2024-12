Rayados cayó en la ida de la final de la Liga MX pero Demichelis no pierde la fe de ser campeón: “Lo vamos a ganar”

Ganaba gracias al gol de Sergio Canales y daba otro gran paso hacia el tan ansiado título de la Liga MX, pero Rayados de Monterrey no aguantó la ventaja y América se lo dio vuelta 2-1 en poco más de diez minutos. Si bien duele cualquier tipo de derrota, y mucho más en un partido decisivo, el técnico Martín Demichelis se mostró positivo de cara a la revancha, incluso aunque haya lamentado la baja sensible de una figura argentina.

"Como le dije a los chicos, si no son optimistas en esta profesión no pueden pensar en ganar. Para ser campeón tenes que ganar uno de los dos partidos, seguro y ese partido lo tenemos que ganar con nuestra gente. Confío en que lo vamos a ganar, porque este equipo siempre que tuvo que dar la cara la dio", abrió el técnico ex-River con el pecho inflado.

Micho confía porque en la semifinal disputada días atrás también arrancó abajo y pudo terminar festejando: cayó 2-1 en el primer compromiso con Atlético San Luis y lo terminó aplastando 5-1 en la vuelta. "Perder no es bueno, pero perder por la mínima en este formato es lo menos malo. Entonces, la desventaja mínima nos permite ganar en casa y tener en la competencia como corresponde", aseguró Micho.

En cuanto al trámite del juego en el Estadio Cuauhtémoc, el entrenador de Rayados vertió su análisis frente a los micrófonos: “Arrancamos muy bien el partido, creo que en lo estratégico no nos hizo sentir incómodo, al contrario, nos sentíamos cómodos desde la posesión. Sergio Canales aparecía por en medio y nos daba mucha posesión, nos dio comodidad. Quizá ellos esperaban a Canales más por la derecha y jugando con Oliver, nos sentíamos muy cómodos. A Sergio se le empezó a poner duro el gemelo y, antes de arriesgar, preferimos cuidarlo para que esté al cien por ciento".

/contenido/72461/afa-sometera-a-votacion-el-formato-de-competencia-para-la-temporada-2025-de-la-l

Y siguió por la misma línea: "Creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien y después fuimos perdiendo y no nos tiene contentos, porque no vinimos buscando esto. Tuvimos diferentes acontecimientos en el partido, el cual arrancamos de mayor a menor y el rival se empezó a sentir mejor con el 2-1".

Sabe Demichelis que el fin de semana, lamentablemente, no podrá contar con Lucas Ocampos, una de las figuras de Monterrey, quien se retiró lesionado en los isquiotibiales de su pierna derecha y entre lágrimas a los dos minutos de partido: "Cuando eso pasa no hay mucho más por hacer y evidentemente no va a llegar para el domingo".