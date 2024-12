Marco Rubén contra Ariel Holan: "No me sentí respetado"

Rosario Central vivió una jornada para el olvido en el Monumental. Además de la contundente derrota 4-0 frente a River, el encuentro dejó una fuerte polémica entre dos figuras del equipo: Marco Rubén y Ariel Holan. El delantero, que fue sustituido en el entretiempo, criticó abiertamente al entrenador en zona mixta.

Marco Ruben, un histórico de Rosario Central, fue reemplazado por Ariel Holan en el mediotiempo del partido con River Plate.



Luego de la goleada 4-0, dijo que se siente irrespetado y que podría haber sido su último juego en el club.pic.twitter.com/2RdWELVHyL — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) December 9, 2024

"Estoy muy dolido con la situación. Este pudo haber sido mi último partido en el club. No creo que se me haya respetado y eso me duele mucho", afirmó Rubén, quien también se mostró sorprendido por su salida del campo de juego: " No estaba hablando de mi sustitución; tenía más ganas de jugar que nadie".

Ariel Holan no tardó en responder a las declaraciones del ídolo. El entrenador explicó su decisión técnica: "Marco tenía amarilla y, por el tipo de partido, no lo veía en condiciones de aportar desde tan lejos del arco. Fue una cuestión táctica". Sin embargo, evitó profundizar en la controversia.

El conflicto ocurre en un contexto delicado, ya que el delantero de 38 años estaría planeando su retiro. Aunque los rumores apuntaban a que su despedida oficial sería el próximo fin de semana en un Gigante de Arroyito lleno, las tensiones con el DT podrían adelantar la decisión.

Marco Ruben, referente indiscutido del club, ha dejado una huella imborrable en la institución con 281 partidos, 106 goles y 13 asistencias, además de ser campeón de la Copa Argentina 2018. Su descontento con el manejo del vestuario pone en duda una despedida acorde a su legado.

Esta semana será clave para definir si el delantero recibirá su merecido homenaje en Rosario Central o si el malestar con Holan marcará un final abrupto y amargo a su historia en el club.