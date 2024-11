Este viernes 15 de noviembre, el mítico excampeón de boxeo Mike Tyson se enfrentará a Jake Paul en el Estadio AT&T en Arlington, Texas. Con 58 años, Tyson vuelve a disputar un combate oficial, 19 años después de su última pelea profesional. Por su parte, Jake Paul, 31 años menor, busca consolidarse en el mundo del boxeo enfrentando a uno de los más grandes de la historia.

El evento, que comenzará a las 22:00 horas de Argentina y será transmitido en exclusiva por Netflix, ha generado una gran expectación no solo por la presencia de Tyson, sino también por las controversias en la previa. Durante el pesaje oficial, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Tyson abofeteó a Paul tras una provocación del influencer. El incidente disparó aún más el interés en una pelea que ya se perfilaba como uno de los eventos más destacados del año.

Reglas del Combate

El Departamento de Licencias y Reglamentos de Texas ha autorizado una pelea de ocho rounds de dos minutos cada uno, en vez de los tres minutos habituales, para este encuentro. Los boxeadores usarán guantes de 14 onzas, más pesados que los estándar. Esto asegura un combate más seguro pero no menos intenso.

Combates Coestelares

El evento principal será acompañado por peleas de alto nivel, incluyendo el esperado enfrentamiento entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Las dos campeonas se verán las caras en un combate a 10 asaltos, reviviendo la rivalidad que comenzó en el Madison Square Garden en 2022, cuando Taylor se llevó la victoria.

Cartelera Completa:

Peso pesado: Mike Tyson vs. Jake Paul (8 rounds)

Wélter: Mario Barrios vs. Abel Ramos (12 rounds por el título WBC)

Superligero: Katie Taylor vs. Amanda Serrano (10 rounds por los títulos IBF, WBA, WBC y WBO)

Supermedio: Shadasia Green vs. Melinda Watpool (10 rounds por el título vacante femenino WBO)

Superligero: Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica (10 rounds)

Pluma: Bruce Carrington vs. Dana Coolwell (8 rounds)

Supermedio: Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes (6 rounds)

La transmisión en vivo del evento por Netflix marcará un hito al ser una de las primeras plataformas de streaming en ofrecer una pelea de boxeo en directo, lo que refleja la evolución del deporte hacia nuevas audiencias y formatos digitales.