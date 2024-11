En medio de la atención mediática por su nueva relación con el polista Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain se encuentra en el ojo del huracán tras la aparición de mensajes reveladores por parte de la ex pareja de Pepa. La situación se torna aún más complicada después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, cuando Pampita comienza a mostrarse públicamente con su nueva pareja.

El periodista Ángel de Brito, durante su programa de streaming #AngelResponde, abordó la situación al confirmar que las ex novias de Martín Pepa están contactando a su colega Yanina Latorre para hacer públicas sus experiencias con el polista. “Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre, que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show, pero voy a leer alguno nada más”, declaró De Brito.

Entre los mensajes leídos, destacó uno que dice: “No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”. Esta declaración pone en entredicho la imagen pública de Pepa, quien hasta ahora había sido vista como una figura destacada en el ámbito del polo.

A pesar de estas acusaciones, Pampita y Martín Pepa han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluida una reciente aparición en el Abierto de Polo, donde ambos lucieron sonrientes y cómplices. Además, Fernando Piaggio, en su programa "El run run del espectáculo", reveló que la pareja estaría planeando un viaje a Nueva York, afirmando que ambos están dispuestos a vivir su relación sin reservas.